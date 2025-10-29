Vụ sát hại dã man người mẫu Thái Thiên Phượng: Mẹ chồng cũ bị kết án 18 tháng tù

Sao quốc tế 29/10/2025 12:03

Thái Thiên Phượng bị nhà chồng cũ sát hại dã man nhằm chiếm đoạt tài sản vào năm 2023. Mẹ chồng cũ của cô bị tòa tuyên 18 tháng tù vì hành vi cản trở công lý, bao che hung thủ.

Ngày 28/10, trang Mirror đưa tin sau khi người mẫu nổi tiếng Thái Thiên Phượng qua đời vào tháng 2/2023, gia đình chồng cũ của cô trở thành nghi phạm lớn nhất. Sau quá trình dài điều tra và truy tố, mới đây mẹ chồng Lý Thụy Hương đã nhận bản án 18 tháng tù giam với tội danh lừa dối cảnh sát, che giấu tội ác.

Theo báo cáo từ cảnh sát Hong Kong, từ ngày 22-23/2/2023, sau khi biết con trai bị truy nã vì tội danh trộm cắp và nghi ngờ giết người, Lý Thụy Hương liên tục cung cấp thông tin sai lệch cho cảnh sát làm chậm quá trình điều tra. Lý Thụy Hương thường đưa địa chỉ sai lệch cho nhà chức trách, sau đó ngầm thông tin cho con trai Quảng Cảng Trí và thúc giục hắn chạy trốn.

Vụ sát hại dã man người mẫu Thái Thiên Phượng: Mẹ chồng cũ bị kết án 18 tháng tù - Ảnh 1

Cảnh sát Hong Kong cho biết thêm Lý Thụy Hương và con trai Quảng Cảng Trí thực tế sống cùng nhau tại khu nhà cao cấp thuộc sở hữu của Thái Thiên Phượng vào thời điểm nữ người mẫu mất tích. Vì lo sợ con trai bị cảnh sát bắt, Lý Thụy Hương đã thúc giục Quảng Cảng Trí chạy trốn. Sau đó, cả hai còn liên lạc với nhau 127 lần. Lý Thụy Hương còn gọi điện cho mẹ của Thái Thiên Phượng là Trương Yến Hoa, yêu cầu bà giữ kín hành tung của Quảng Cảng Trí, đe dọa nếu tiết lộ thì gặp rắc rối.

Tờ Mirror cho biết thêm tại tòa Lý Thụy Hương khai nhận được khoảng 400.000-500.000 HKD (51.000-64.000 USD) mỗi tháng từ Thái Thiên Phượng là công chăm sóc cháu trai. Trước khi qua đời, Thái Thiên Phượng luôn trợ giúp gia đình chồng cũ dù cả hai đã ly hôn từ năm 2017.

Ban đầu, bên biện hộ muốn thẩm phán tuyên án dưới 6 tháng, cho rằng Lý Thụy Hương chỉ vì "quá thương con" nên đã có hành vi sai lầm. Tuy nhiên thẩm phán Trần Quảng Trì không chấp nhận lý do trên. Ông cho rằng hành vi lừa dối cảnh sát che giấu tung tích tội phạm đã xâm phạm hệ thống tư pháp, làm chậm trễ quá trình điều tra Vì vậy, thẩm phán đã đưa ra bản án mang tính răn đe với Lý Thụy Hương và những người khác.

 

Vụ sát hại dã man người mẫu Thái Thiên Phượng: Mẹ chồng cũ bị kết án 18 tháng tù - Ảnh 2

Trước đó, truyền thông Hong Kong, Trung Quốc đưa tin Thái Thiên Phượng mất tích ngày 21/2/2023. Quá trình điều tra cho thấy cô bị nhà chồng cũ (gồm chồng cũ, bố và anh trai chồng cũ) sát hại dã man nhằm chiếm đoạt tài sản. Thi thể cô bị phân thành nhiều mảnh, nấu chín.

Cảnh sát sau đó tiến hành truy nã chồng cũ của cô là Quảng Cảng Trí. Trong khoảng thời gian từ ngày 22-23/2/2023, dù biết rõ con trai đang bị truy nã, Lý Thụy Hương vẫn nhiều lần cung cấp thông tin sai lệch cho cảnh sát, đồng thời thúc giục con bỏ trốn.

Kết quả điều tra cho thấy, hai mẹ con Lý Thụy Hương và Quảng Cảng Trí sống cùng nhau trong căn biệt thự cao cấp ở Hà Văn Điền, thuộc sở hữu của Thiên Phượng. Camera an ninh ghi lại cảnh Lý Thụy Hương thúc giục con chạy trốn. Hai mẹ con đối tượng sau đó liên lạc tổng cộng tới 127 lần.

Mặc dù Thái Thiên Phượng ly hôn Quảng Cảng Trí từ năm 2017, hai bên vẫn duy trì liên lạc để chăm sóc con. Tại tòa, Lý Thụy Hương khai mỗi tháng nhận từ Thái Thiên Phượng 400.000 - 500.000 HKD tiền cấp dưỡng các con nhỏ. Trong khi, phía gia đình nạn nhân cho hay gia đình Quảng Cảng Trí “không bỏ ra một xu nào” cho việc nuôi dưỡng các con trong suốt nhiều năm.

Hiện tại, Quảng Cảng Trí cùng bố và anh trai vẫn đang bị tạm giam chờ xét xử.

