Tâm thư của mẹ Thái Thiên Phượng sau vụ con gái bị sát hại, hé lộ tổn thương tâm lý của 4 người cháu

Sao quốc tế 26/06/2023 10:39

Mới đây, bà Trương Yến Hoa - mẹ Thái Thiên Phượng đã đăng tải hình ảnh trong tang lễ của cố người mẫu, kèm theo lời tâm sự khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Trên trang cá nhân vào ngày 26/6, bà Trương Yến Hoa - mẹ Thái Thiên Phượng - đăng tải hình ảnh trong tang lễ của cố người mẫu. Đây cũng là lần đầu mà mẹ ruột của cựu người mẫu tâm sự về nỗi đau con gái bị sát hại dã man.

Mẹ Thái Thiên Phượng chia sẻ bà và những người thân trong gia đình đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Họ đang cố nguôi ngoai, thoát khỏi sự đau buồn quá độ để trở lại với cuộc sống bình thường như trước. Tuy nhiên, việc này không dễ dàng, vì đến tận bây giờ bản thân bà hay con rể Chris vẫn vật lộn với nỗi mất mát quá lớn. 

Tâm thư của mẹ Thái Thiên Phượng sau vụ con gái bị sát hại, hé lộ tổn thương tâm lý của 4 người cháu - Ảnh 1

"Tôi đang trải qua những ngày dài đằng đẵng với cảm giác đau thấu tim. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mất con gái theo cách tàn nhẫn như vậy. Nhìn mọi người trong nhà buồn bã khiến tôi càng thêm đau đớn. Sự chia ly, nỗi đau mất đi máu thịt này mãi mãi là vết thương không cách nào có thể chữa lành đối với tôi", bà Trương Yến Hoa chia sẻ.

Cuối cùng, bà Trương Yến Hoa thay mặt gia đình cảm ơn cảnh sát Hong Kong đã nỗ lực điều tra để trả lại công lý cho Thái Thiên Phượng cũng như sự quan tâm, chia sẻ từ đồng nghiệp, bạn bè của con gái và công chúng Trung Quốc đối với gia đình.

Tâm thư của mẹ Thái Thiên Phượng sau vụ con gái bị sát hại, hé lộ tổn thương tâm lý của 4 người cháu - Ảnh 2

Trước đó, 4 người con của Thái Thiên Phượng tổn thương tâm lý sau khi biết được sự thật mẹ đã qua đời. Các bé thường xuyên khóc lóc, tâm trạng không ổn định. Gia đình phải nhờ đến sự can thiệp nhân viên xã hội, chuyên gia tâm lý để giúp các con của Thái Thiên Phượng cải thiện vấn đề tinh thần.

Doanh nhân Chris - chồng nạn nhân - cũng phải làm trị liệu tâm lý để giải tỏa cảm xúc. Theo một người bạn thân thiết với gia đình Thái Thiên Phượng, Chris luôn òa khóc thảm thiết khi nghe ai đó nhắc đến tên người vợ quá cố.

Tâm thư của mẹ Thái Thiên Phượng sau vụ con gái bị sát hại, hé lộ tổn thương tâm lý của 4 người cháu - Ảnh 3Tâm thư của mẹ Thái Thiên Phượng sau vụ con gái bị sát hại, hé lộ tổn thương tâm lý của 4 người cháu - Ảnh 4

Theo thông tin từ HK01, vào ngày 18/6, gia đình tổ chức tang lễ và chôn cất thi hài của Thái Thiên Phượng ở Hong Kong (Trung Quốc). Hàng nghìn người đã xếp hàng chờ viếng Thái Thiên Phượng. Người thân sử dụng công nghệ cao như in 3D để tái tạo khuôn mặt và hộp sọ của người mẫu xấu số.

Vụ án Thái Thiên Phượng bị sát hại gây chấn động Hong Kong vào cuối tháng 2. Nữ người mẫu qua đời ở tuổi 27. Cảnh sát chỉ tìm thấy hộp sọ, chân và một số loại xương của nạn nhân tại hiện trường án mạng. Tổng cộng có 6 nghi phạm bị truy tố, trong đó bốn người thuộc nhà chồng cũ Thái Thiên Phượng. Cha chồng Quảng Cầu, anh trai chồng Quảng Cảng Kiệt và chồng cũ Quảng Cảng Trí bị buộc tội giết người.

Tâm thư của mẹ Thái Thiên Phượng sau vụ con gái bị sát hại, hé lộ tổn thương tâm lý của 4 người cháu - Ảnh 5

Mẹ chồng cũ Lý Thụy Hương bị cáo buộc cản trở tư pháp công lý vì phá hủy chứng cứ là lịch sử cuộc gọi, tin nhắn với chồng con. ADN của bà cũng được tìm thấy trên áo khoác có ở hiện trường.

Hai người khác là Lâm Thuấn (bạn thân của Quảng Cảng Trí) và Phan Xảo Hiền (bạn gái mới của Quảng Cảng Trí) bị tình nghi giúp sức cho tội phạm bỏ trốn.

Các bị cáo trên hầu tòa vào ngày 8/5. Do còn nhiều vật chứng chưa có kết quả xét nghiệm, xuất hiện thêm nhân chứng mới, vụ án được tạm hoãn xét xử, trả hồ sơ cho đội điều tra bổ sung. Phiên tòa tiếp theo diễn ra vào ngày 31/7.

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