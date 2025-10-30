Vừa bước vào nhà vệ sinh, người đàn ông vô cùng sốc khi nhìn thấy con rắn hổ mang ngẩng đầu và rít lên đe dọa

Kriangkrai Saiwong, 39 tuổi, đi vào nhà vệ sinh thì anh phát hiện ra con rắn hổ mang trườn gần bồn cầu ở Udon Thani, đông bắc Thái Lan, vào ngày 26/10. Người đàn ông đã quay lại cảnh con rắn ngẩng đầu và rít lên. Anh đóng sầm cửa lại và gọi người bắt rắn đến giúp đỡ.

