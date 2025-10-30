Vừa bước vào nhà vệ sinh, người đàn ông vô cùng sốc khi nhìn thấy con rắn hổ mang ngẩng đầu và rít lên đe dọa

Kriangkrai Saiwong, 39 tuổi, đi vào nhà vệ sinh thì anh phát hiện ra con rắn hổ mang trườn gần bồn cầu ở Udon Thani, đông bắc Thái Lan, vào ngày 26/10. Người đàn ông đã quay lại cảnh con rắn ngẩng đầu và rít lên. Anh đóng sầm cửa lại và gọi người bắt rắn đến giúp đỡ.
Video 1 giờ 22 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi