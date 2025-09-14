Nghi phạm L (52 tuổi, ở ấp 3, xã Trà Ôn, Vĩnh Long) dùng búa tấn công vào đầu bà X (45 tuổi, ở ấp 4, xã Trà Ôn) khiến bà X. bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin VOV, chiều 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra nghi án người đàn ông dùng búa đánh vào đầu một phụ nữ rồi lao vào xe tải tự tử.Theo thông tin VOV, chiều 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra nghi án người đàn ông dùng búa đánh vào đầu một phụ nữ rồi lao vào xe tải tự tử. Trước đó khoảng 10h30' ngày 12/9, nghi phạm L (52 tuổi, ở ấp 3, xã Trà Ôn, Vĩnh Long) dùng búa tấn công vào đầu bà X (45 tuổi, ở ấp 4, xã Trà Ôn) khiến bà X. bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Đến khoảng 5 giờ ngày 13/9, ông L. điều khiển ô tô lưu thông trên tuyến QL54, đến đoạn ấp Đông Hậu xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long thì xuống xe, nghi chủ động lao người vào xe tải do tài xế Q.K.L ở TP.Cần Thơ điều khiển. Hậu quả, ông L. tử vong tại chỗ. Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VOV. Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đến hiện trường khám nghiệm tử thi ghi nhận lời trình bày của nhân chứng...Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra vụ án mạng nghi do mâu thuẫn tình cảm. Cụ thể theo thông tin báo VietNamNet, vào sáng ngày 13/9 cho thấy, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Công an tỉnh Đắk Lắk đang huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để truy bắt nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (hay gọi là Hào, SN 1988, trú tại phường Ea Kao). Nguyễn Nam Đại Thuận là nghi phạm sát hại 3 người và làm bị thương 1 người trong một gia đình vào khoảng 1h ngày 13/9. Nạn nhân là bà Trần Thị D., anh Bùi Hữu N., chị Nguyễn Thị Kim H. và cháu Trần Tấn P. Hiện bà D., anh N. và chị H. đã tử vong. Riêng cháu Trần Tấn P. được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Cả 4 nạn nhân trong vụ việc đều là người trong một nhà. Nghi phạm Thuận - người gây ra vụ việc - có quan hệ tình cảm, sinh sống như vợ chồng với nạn nhân H.

