Vĩnh Long: Công an vào cuộc điều tra nghi án người đàn ông dùng búa đánh vào đầu phụ nữ rồi lao vào xe tải

Đời sống 14/09/2025 11:44

Nghi phạm L (52 tuổi, ở ấp 3, xã Trà Ôn, Vĩnh Long) dùng búa tấn công vào đầu bà X (45 tuổi, ở ấp 4, xã Trà Ôn) khiến bà X. bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin VOV, chiều 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra nghi án người đàn ông dùng búa đánh vào đầu một phụ nữ rồi lao vào xe tải tự tử.Theo thông tin VOV, chiều 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra nghi án người đàn ông dùng búa đánh vào đầu một phụ nữ rồi lao vào xe tải tự tử.

Trước đó khoảng 10h30' ngày 12/9, nghi phạm L (52 tuổi, ở ấp 3, xã Trà Ôn, Vĩnh Long) dùng búa tấn công vào đầu bà X (45 tuổi, ở ấp 4, xã Trà Ôn) khiến bà X. bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Đến khoảng 5 giờ ngày 13/9, ông L. điều khiển ô tô lưu thông trên tuyến QL54, đến đoạn ấp Đông Hậu xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long thì xuống xe, nghi chủ động lao người vào xe tải do tài xế Q.K.L ở TP.Cần Thơ điều khiển. Hậu quả, ông L. tử vong tại chỗ.

Vĩnh Long: Công an vào cuộc điều tra nghi án người đàn ông dùng búa đánh vào đầu phụ nữ rồi lao vào xe tải - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VOV. 

Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đến hiện trường khám nghiệm tử thi ghi nhận lời trình bày của nhân chứng...Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra vụ án mạng nghi do mâu thuẫn tình cảm. Cụ thể theo thông tin báo VietNamNet, vào sáng ngày 13/9 cho thấy, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Công an tỉnh Đắk Lắk đang huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để truy bắt nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (hay gọi là Hào, SN 1988, trú tại phường Ea Kao).

Nguyễn Nam Đại Thuận là nghi phạm sát hại 3 người và làm bị thương 1 người trong một gia đình vào khoảng 1h ngày 13/9. Nạn nhân là bà Trần Thị D., anh Bùi Hữu N., chị Nguyễn Thị Kim H. và cháu Trần Tấn P.

Hiện bà D., anh N. và chị H. đã tử vong. Riêng cháu Trần Tấn P. được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Cả 4 nạn nhân trong vụ việc đều là người trong một nhà. Nghi phạm Thuận - người gây ra vụ việc - có quan hệ tình cảm, sinh sống như vợ chồng với nạn nhân H.

Vụ thảm án 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Người phụ nữ kể lại giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy

Vụ thảm án 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Người phụ nữ kể lại giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy

Ngày 13/9, Thuận (tức Hào Điên, ngụ phường Ea Kao) bị Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố, bắt tạm giam về tội Giết người và Cướp tài sản.

Xem thêm
Từ khóa:   ám mạng ở Vĩnh Long tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Ăn rau để qua đêm có tốt không? Lợi ích khi ăn rau xanh đúng cách?

Ăn rau để qua đêm có tốt không? Lợi ích khi ăn rau xanh đúng cách?

Dinh dưỡng 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/9-16/9), quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/9-16/9), quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Vĩnh Long: Công an vào cuộc điều tra nghi án người đàn ông dùng búa đánh vào đầu phụ nữ rồi lao vào xe tải

Vĩnh Long: Công an vào cuộc điều tra nghi án người đàn ông dùng búa đánh vào đầu phụ nữ rồi lao vào xe tải

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Hà Nội: Ghi nhận ca nhiễm liên cầu lợn thứ 9 trong năm, đã có người tử vong

Hà Nội: Ghi nhận ca nhiễm liên cầu lợn thứ 9 trong năm, đã có người tử vong

Tin y tế 2 giờ 47 phút trước
Lào Cai: Mưa lớn như trút từ sáng sớm, nhiều tuyến phố thành sông, xe chết máy hàng loạt

Lào Cai: Mưa lớn như trút từ sáng sớm, nhiều tuyến phố thành sông, xe chết máy hàng loạt

Xã hội 3 giờ 8 phút trước
Phát hiện người bị đuối nước dưới sông, 2 thanh niên đã dũng cảm bơi ra cứu nạn nhân

Phát hiện người bị đuối nước dưới sông, 2 thanh niên đã dũng cảm bơi ra cứu nạn nhân

Đời sống 3 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/9/2025: Thị trường trong nước tiếp tục giảm, mua vàng miếng lỗ nặng hơn vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay, ngày 14/9/2025: Thị trường trong nước tiếp tục giảm, mua vàng miếng lỗ nặng hơn vàng nhẫn

Đời sống 4 giờ 30 phút trước
3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc sau ngày 14/9/2025

3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc sau ngày 14/9/2025

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Đồng Nai: Xử phạt hành chính hơn 127 triệu hộ kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Đồng Nai: Xử phạt hành chính hơn 127 triệu hộ kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Đời sống 4 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, ngày 14/9/2025, 3 con giáp khổ tận cam lai, từ nghèo hóa giàu, tình tiền chạm nóc, càng chăm chỉ càng thành công

Qua đêm nay, ngày 14/9/2025, 3 con giáp khổ tận cam lai, từ nghèo hóa giàu, tình tiền chạm nóc, càng chăm chỉ càng thành công

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk: Lời kể của bé trai dũng cảm cứu bạn thoát chết

Vụ sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk: Lời kể của bé trai dũng cảm cứu bạn thoát chết

Cháu bé duy nhất sống sót trong vụ thảm án truy sát gia đình 4 người hiện ra sao?

Cháu bé duy nhất sống sót trong vụ thảm án truy sát gia đình 4 người hiện ra sao?

Thông tin MỚI trong vụ bé trai ở Hà Nội sống cùng mẹ kế viết 'tâm thư kêu cứu'

Thông tin MỚI trong vụ bé trai ở Hà Nội sống cùng mẹ kế viết 'tâm thư kêu cứu'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phát hiện người bị đuối nước dưới sông, 2 thanh niên đã dũng cảm bơi ra cứu nạn nhân

Phát hiện người bị đuối nước dưới sông, 2 thanh niên đã dũng cảm bơi ra cứu nạn nhân

Giá vàng hôm nay, ngày 14/9/2025: Thị trường trong nước tiếp tục giảm, mua vàng miếng lỗ nặng hơn vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay, ngày 14/9/2025: Thị trường trong nước tiếp tục giảm, mua vàng miếng lỗ nặng hơn vàng nhẫn

Đồng Nai: Xử phạt hành chính hơn 127 triệu hộ kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Đồng Nai: Xử phạt hành chính hơn 127 triệu hộ kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Vụ thảm án 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Người phụ nữ kể lại giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy

Vụ thảm án 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Người phụ nữ kể lại giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy

Tình tiết uẩn khúc trong vụ nữ sinh lớp 10 tử vong sau va chạm với xe bồn

Tình tiết uẩn khúc trong vụ nữ sinh lớp 10 tử vong sau va chạm với xe bồn

Diễn biến mới nhất từ Công an Hà Nội vụ bé trai sống cùng mẹ kế viết 'thư kêu cứu'

Diễn biến mới nhất từ Công an Hà Nội vụ bé trai sống cùng mẹ kế viết 'thư kêu cứu'