Danh tính 3 đối tượng xông vào nhà, hành hung người phụ nữ phải nhập viện

Đời sống 14/09/2025 05:05

Chiều 13/9, Công an xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ đã triệu tập 3 đối tượng liên quan đến vụ xông vào nhà, hành hung phụ nữ khiến nạn nhân bị thương, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 13/9, Công an xã Tam Đảo (Phú Thọ) triệu tập 3 kẻ côn đồ hành hung phụ nữ ở thôn Núc Thượng, xã Tam Đảo để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Những người bị triệu tập gồm Nguyễn Hữu Thành (SN 1991, xã Tam Dương Bắc); Nguyễn Văn Ánh (SN 1994, trú tại phường Vĩnh Phúc) và Liễu Trường Giang (SN 2001, trú tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Danh tính 3 đối tượng xông vào nhà, hành hung người phụ nữ phải nhập viện - Ảnh 1
Công an xã Tam Đảo đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Hữu Thành - Ảnh: VietNamNet

Đồng thời, Công an xã Tam Đảo ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Thành về hành vi Cố ý gây thương tích. Nguyễn Hữu Thành là đối tượng chính trong vụ việc hành hung chị L.T.D. (thôn Núc Thượng, xã Tam Đảo). Quá trình làm việc, Nguyễn Hữu Thành khai nhận toàn bộ hành vi.

Bước đầu xác định nguyên nhân do chồng chị D. là H.V.B. (SN 1979) vay tiền của Thành. Tối 11/9, anh ta cùng Ánh và Giang đến nhà con nợ để đòi tiền. Tại đây, nhóm đối tượng không gặp được anh B. nên đã hành hung chị D., gây thương tích.

Danh tính 3 đối tượng xông vào nhà, hành hung người phụ nữ phải nhập viện - Ảnh 2
Nhóm côn đồ hành hung phụ nữ - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, camera ghi lại, 3 người đàn ông xông vào nhà, lúc này chỉ có chị D. ở phòng khách. Một người đấm vào mặt khiến người phụ nữ ngã ra sàn. Ngay sau đó, tên này đạp, đá liên tiếp vào vùng đầu chị D., mặc cho nạn nhân ôm đầu van xin. Người đàn ông khác rút hung khí định ra tay với nạn nhân.

Người phụ nữ sợ hãi, nắm chặt hung khí để tránh những đòn nguy hiểm. Tuy vậy, 2 người đàn ông vẫn không chịu buông tha, tiếp tục đánh đập nạn nhân.

Người đàn ông thứ 3 trong clip chứng kiến vụ việc ngăn cản, sau đó một người khác bên ngoài xuất hiện, nhóm côn đồ mới chịu dừng tay và rời đi.

Công an xã Tam Đảo đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk

Ngày 13/9, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra về tội giết người và cướp tài sản.

