Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 11/9, ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân, thành phố Huế, cho biết chính quyền phường đang làm các thủ tục cần thiết để giải quyết trường hợp bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà người dân trên địa bàn.

Trước đó, vào lúc 18h ngày 10/9, bà Đ.T.N.C. (trú tại đường Sơn Xuyên, Khu Quy hoạch Bàu Vá, phường Thủy Xuân) đến nhà Tổ trưởng tổ dân phố để nhận tiền lễ 2/9. Khi quay trở về, bà phát hiện một bé trai sơ sinh được bọc trong chiếc khăn hồng, đội mũ màu đỏ bị ai đó mang đến để trước cửa nhà mình.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà người dân tại thành phố Huế. Ảnh: Báo Dân Trí.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đại diện UBND phường Thủy Xuân và các lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà Tổ trưởng tổ dân phố, lập biên bản ghi nhận sự việc. Theo lãnh đạo UBND phường Thủy Xuân, trước mắt phường tạm giao cháu bé cho bà Đ.T.N.C. chăm sóc, sau đó sẽ tìm phương án giải quyết phù hợp.

Trước đó trên địa bàn TP. Huế cũng phát hiện bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi trong đêm. Cụ thể theo thông tin báo Dân Việt, vào lúc 2h30 ngày 21/8, người dân phát hiện trước cổng nhà ông Nguyễn Xuân Thanh và bà Nguyễn Thị Vân (thôn Hiền Hoà 2, xã Vinh Lộc) có một bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi.

Tại thời điểm phát hiện, bé trai này khoảng 14 ngày tuổi, nặng khoảng 3kg, mặc áo màu vàng, mang đôi tất tay, ngoài quấn khăn màu cam. Canh nơi phát hiện cháu bé có một cái giỏ nhựa màu xanh lam bên trong có khăn giấy, bỉm, quần áo và bình sữa.

Hiện bé trai sơ sinh đang được UBND xã Vinh Lộc tạm giao cho vợ chồng ông Hà Văn Lâm và bà Lê Thị Nở (thôn Hiền Hoà 2) chăm sóc, nuôi dưỡng.

