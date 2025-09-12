'Phó sơn hải' được yêu thích, Thành Nghị được đánh giá phù hợp với cổ trang

Sao quốc tế 12/09/2025 17:30

Thành Nghị từ lâu đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong dòng phim cổ trang nhờ khả năng nhập vai linh hoạt và khí chất đặc trưng phù hợp với thể loại này.

Ngày 11/9, bộ phim "Phó sơn hải" do Thành Nghị đóng chính lên sóng hai nền tảng là Tencent và iQIYI. Độ hot của phim trên Tencent nhanh chóng đạt 26.000 điểm, trên iQIYI đạt 7.000 điểm. Phim khởi đầu với 73 quảng cáo, 25 thương hiệu đồng hành, cho thấy sự tin tưởng của các nhà đầu tư đối với chất lượng và thành tích phim.

Theo bảng xếp hạng Vlinkage, chỉ số nhân vật Tiêu Thu Thủy/Lý Trầm Chu/Tiêu Minh Minh (Thành Nghị) đạt 9.08 điểm, xếp top 1. Phim cũng nhanh chóng giành vị trí top 1 phim hot nhất Douyin và Maoyan, vượt lên trên "Sinh vạn vật" của Dương Mịch. Đây là thành tích ấn tượng đối với một bộ phim cổ trang lên sóng song song trên hai nền tảng chiếu phim lớn.

Lý do "Phó sơn hải" đạt được nhiều thành công bước đầu nằm ở chính khả năng "cân vai" xuất sắc của Thành Nghị. Trong phim, nam diễn viên đảm nhận 3 vai cùng một lúc là Tiêu Minh Minh, thanh niên hiện đại xuyên không vào thế giới võ hiệp; Tiêu Thu Thủy, hình mẫu đại hiệp điển hình, chính trực, quả cảm và Lý Trầm Chu, phản diện mưu sâu kế hiểm, ẩn chứa nhiều lớp tâm lý phức tạp.

'Phó sơn hải' được yêu thích, Thành Nghị được đánh giá phù hợp với cổ trang - Ảnh 1

Chỉ qua 6 tập đầu, Thành Nghị đã thể hiện khả năng diễn xuất linh hoạt, biến hóa đa dạng khi cùng lúc diễn tả được sự ngây ngô, dễ thương của nhân vật Tiêu Minh Minh và sự trầm ổn, chính trực của đại hiệp Tiêu Thu Thủy.

Nội dung phim có sự liên kết chặt chẽ, tình tiết logic, mạch phim nhanh, kịch tính, gần như không có các cảnh quay thừa thãi. Điều này vô cùng quan trọng đối với bộ phim thuộc thể loại võ hiệp như "Phó sơn hải".

Yếu tố võ thuật cũng là điểm khiến khán giả yêu thích bộ phim. Những cảnh quay được nhận xét tinh tế, mượt mà, chân thật, sinh động, kích thích sự hứng thú của người xem.

Đặc biệt, Thành Nghị được nhận xét kính nghiệp khi tự mình thực hiện hầu hết cảnh hành động mà không cần diễn viên đóng thế. Trước đó, nam diễn viên từng nhận được nhiều lời khen ngợi trong bộ phim "Liên hoa lâu".

'Phó sơn hải' được yêu thích, Thành Nghị được đánh giá phù hợp với cổ trang - Ảnh 2

"Phó sơn hải" được chuyển thể từ tiểu thuyết Thần Châu Kỳ Hiệp của Ôn Thụy An. Bộ phim kể về Tiêu Minh Minh (Thành Nghị), một chàng trai từng say mê tiểu thuyết võ hiệp nhưng bị hiện thực làm mai một đi nhiệt huyết. Tiêu Minh Minh vô tình xuyên không trở thành đại hiệp Tiêu Thu Thủy, từ đó có cơ hội trải nghiệm thế giới võ lâm.

Từ một thiếu niên kiếm khách non nớt, bồng bột và có võ công thấp kém, anh dần trưởng thành, trở thành một đại hiệp có nghĩa khí, sẵn sàng bảo vệ gia đình và đất nước. Khi trở về thời hiện đại, Tiêu Minh Minh tiếp tục sáng tác trong thời gian rảnh rỗi, gửi gắm niềm tin vào tinh thần nghĩa hiệp trong từng trang sách.

Phim Phó Sơn Hải của Thành Nghị được dự đoán 'bạo hồng' trước giờ lên sóng

Phim Phó Sơn Hải của Thành Nghị được dự đoán 'bạo hồng' trước giờ lên sóng

Trước giờ phát sóng, tác phẩm này đã chứng minh sức hút mạnh mẽ khi phá mốc 10 triệu lượt đặt trước trên hai nền tảng trực tuyến, trở thành một trong những dự án truyền hình được quan tâm bậc nhất tại Trung Quốc trong tháng 9.

