Không chỉ đạo diễn, Thành Nghị cũng bị chê bai trong 'Phó sơn hải' vì điều này

Sao quốc tế 15/09/2025 15:35

So với thành công vang dội của Liên Hoa Lâu trước đó, hình ảnh lẫn diễn xuất của Thành Nghị trong Phó Sơn Hải đều đã xuống dốc.

Trước Phó Sơn Hải, Thành Nghị từng được khen ngợi nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ. Dù không thuộc hàng đỉnh lưu (ngôi sao hạng A có sức hút khủng khiếp), anh vẫn xây dựng được chỗ đứng riêng nhờ lựa chọn vai diễn phù hợp. Thế nhưng, bộ phim lần này đã trở thành vết gợn lớn trong sự nghiệp.

Đảm nhận 3 vai diễn trong phim, nam diễn viên 9x nỗ lực phân biệt nhân vật bằng cử chỉ, khí chất khác nhau, đồng thời nhiều phân cảnh võ thuật nguy hiểm đều do chính anh tự thực hiện.

Tuy vậy, không ít khán giả cho rằng phần diễn xuất của Thành Nghị thiếu tự nhiên. Những cảnh vui nhộn ban đầu bị chê quá lố, gương mặt sưng húp đã lộ rõ dấu hiệu tuổi tác nhưng vẫn phải đóng vai thiếu niên khiến anh trông gượng gạo hơn là đáng yêu. Lời thoại của Thành Nghị cũng bị chê bai khi nhả chữ không rõ, phần miệng chúm chím không mở ra nổi để đọc thoại, khẩu hình và phần tiếng không khớp càng khiến nhiều người xem khó chịu.

Không chỉ đạo diễn, Thành Nghị cũng bị chê bai trong 'Phó sơn hải' vì điều này - Ảnh 1

Bên cạnh đó, việc lạm dụng filter và lớp trang điểm bóng mịn khiến gương mặt Thành Nghị bị chê "nhựa", môi đỏ hồng thiếu nam tính, đi ngược hoàn toàn với hình tượng đại hiệp phong trần mà khán giả kỳ vọng.

 

Với mức đầu tư hơn 300 triệu tệ (khoảng 1110 tỷ đồng), khán giả kỳ vọng Phó Sơn Hải sẽ có phần nhìn mãn nhãn. Thế nhưng hiệu ứng đặc biệt, kỹ xảo trong nhiều cảnh chiến đấu lại bị chê "3 xu", bối cảnh ánh sáng với tông màu nặng khiến nhân vật và phông nền tách biệt như ghép ảnh. Phần tạo hình nhân vật nhiều lúc lòe loẹt, thậm chí bị so sánh với phim võ hiệp thập niên 2000 khiến Phó Sơn Hải trở nên quê mùa.

Không chỉ đạo diễn, Thành Nghị cũng bị chê bai trong 'Phó sơn hải' vì điều này - Ảnh 2Không chỉ đạo diễn, Thành Nghị cũng bị chê bai trong 'Phó sơn hải' vì điều này - Ảnh 3

Trong khi đó, bộ phim Phàm Nhân Tu Tiên lên sóng trước đó tuy không đạt số liệu bùng nổ nhưng vẫn được khen ngợi nhờ kỹ xảo chân thực, cảnh chiến đấu mãn nhãn khiến khán giả phải trầm trồ. Sự so sánh này càng khiến Phó Sơn Hải bị đánh giá thấp hơn dù mức đầu tư của 2 phim ngang ngửa nhau.

Không thể phủ nhận, Phó Sơn Hải đã tạo nên những kỷ lục mới về độ hot và lượt view, chứng minh sức hút từ cái tên Thành Nghị và độ đầu tư hoành tráng.

Không chỉ đạo diễn, Thành Nghị cũng bị chê bai trong 'Phó sơn hải' vì điều này - Ảnh 4

Tuy nhiên, giữa cơn sốt số liệu, Phó Sơn Hải lại lộ rõ nhiều thiếu sót với kịch bản sáo rỗng, diễn xuất gây tranh cãi, kỹ xảo và tạo hình chưa xứng với số vốn hàng nghìn tỷ, cuối cùng khiến nhiều khán giả "quay xe" bỏ phim. Nếu không có sự tiến bộ đáng kể nào trong những tập sau, có lẽ phim sẽ nối gót Phàm Nhân Tu Tiên và Cẩm Tú Phương Hoa, hóa "bom xịt" trên màn ảnh Hoa ngữ năm nay.

Lập nhiều thành tích, nhưng 'Phó Sơn Hải' của Thành Nghị vẫn bị chê vì điều này

Lập nhiều thành tích, nhưng 'Phó Sơn Hải' của Thành Nghị vẫn bị chê vì điều này

Các nhân vật mới xuất hiện đẩy tình tiết của "Phó Sơn Hải" hấp dẫn hơn. Màn ra mắt của Lý Trầm Chu khiến fan liên tưởng đến Huyền Dạ - một trong các vai của Thành Nghị trong "Trầm Vụn Hương Phai".

