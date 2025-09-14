Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 5 mét bò vào nhà dân săn mồi

Con rắn hổ mang chúa dài 5 mét đang trườn qua khoảng trống nhỏ giữa nhà và hàng rào khi nó ăn thịt một con rắn chuột con ở Songkhla, Thái Lan. Đoạn clip cho thấy con rắn bị hai tình nguyện viên cứu hộ bắt giữ. Họ đã sử dụng một công cụ bắt bằng kim loại để giữ chặt cổ con rắn trước khi mang nó ra đường.
Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

