Xe tải chở công nhân bất ngờ đâm vào ô tô và taxi rồi bốc cháy khiến 15 người tử vong

Ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc Mexico, các quan chức xác nhận. Vụ tai nạn chết người xảy ra sau khi một chiếc xe tải chở đầy công nhân đâm vào một chiếc ô tô và một chiếc taxi, rồi bốc cháy dữ dội.
Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

