Tai nạn hi hữu: Ô tô 'bay' ngang qua đường cao tốc như phim hành động, tài xế chỉ bị thương nhẹ

Một vụ tai nạn hi hữu đã xảy ra tại Bay Shore, Long Island, New York, Mỹ vào chiều ngày 3/9 (giờ địa phương), khi một tài xế 70 tuổi bất ngờ mất lái, khiến chiếc xe ô tô của ông lao lên khỏi đường và 'bay' qua đường cao tốc Sunrise 6 làn xe.
Video 2 giờ 57 phút trước

An Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

