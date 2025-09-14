Đang đi làm, nhóm nông dân kinh ngạc khi phát hiện con trăn dài gần 5m với bụng to nằm trong bụi cây

Con trăn dài gần 5m đã được dân làng ở Mujaffarnagar, Bulandshahar, Ấn Độ bắt được. Sau một hồi vật lộn bắt con trăn khủng này, người dân kiểm tra, phát hiện con trăn khổng lồ này đã nuốt một con vật khác trong bụng. Trong cánh đồng lau sậy, con trăn ước tính dài gần 5m.

