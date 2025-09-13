Bùn đất và đá lớn bất ngờ đổ ập xuống trong đêm khiến 4 người tử vong và 3 người khác vẫn mất tích

Vụ lở đất xảy ra tại làng Yangthang vào sáng sớm ngày 12/9 khi các nạn nhân đang ngủ thì bùn đất và đá lớn đổ ập vào nhà họ. Ít nhất 4 người đã tử vong và 3 người khác vẫn mất tích sau trận lở đất lớn do mưa lớn gây ra tại khu vực Thượng Rimbi, Sikkim, Ấn Độ.

