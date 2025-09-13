Bùn đất và đá lớn bất ngờ đổ ập xuống trong đêm khiến 4 người tử vong và 3 người khác vẫn mất tích

Vụ lở đất xảy ra tại làng Yangthang vào sáng sớm ngày 12/9 khi các nạn nhân đang ngủ thì bùn đất và đá lớn đổ ập vào nhà họ. Ít nhất 4 người đã tử vong và 3 người khác vẫn mất tích sau trận lở đất lớn do mưa lớn gây ra tại khu vực Thượng Rimbi, Sikkim, Ấn Độ.
Video 3 giờ 16 phút trước

Bảo Ngọc | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi