Từ cô nàng 'mù tịt' về nước hoa đến chuyên gia: Đây là 2 mẹo tôi đã làm giúp nước hoa bền mùi hơn bao giờ hết

Một hương thơm quyến rũ không chỉ là điểm nhấn cho vẻ ngoài mà còn là một câu chuyện riêng, kể về phong cách và cá tính của bạn. Nước hoa là một loại hình nghệ thuật vô hình, mang đến sự tự tin và nét duyên dáng khó cưỡng. Để giữ cho câu chuyện ấy luôn vẹn nguyên và lan tỏa thật lâu, bạn cần biết cách nâng niu và sử dụng chúng một cách tinh tế. Dưới đây là những bí quyết nhỏ muốn dành tặng riêng cho những ai yêu cái đẹp và sự hoàn hảo.

Một làn da ẩm sẽ giúp các phân tử hương bám lâu hơn. Sau khi tắm, bạn có thể thoa một lớp kem dưỡng ẩm mỏng, không mùi lên da, đặc biệt là ở những vùng chuẩn bị xịt nước hoa. Điều này sẽ tạo một lớp nền tuyệt vời để nước hoa lưu hương lâu hơn.

Các chuyên gia khuyên nên xịt nước hoa vào những "điểm xung mạch" trên cơ thể. Đây là những nơi có mạch máu nằm gần da, giúp nhiệt độ cơ thể tỏa ra và khuếch tán hương thơm hiệu quả. Các vị trí lý tưởng bao gồm:

Cổ tay và khuỷu tay: Mặc dù dễ bay hơi nhưng đây là nơi bạn thường xuyên di chuyển, giúp hương thơm lan tỏa.

Sau tai và gáy: Hương thơm sẽ lưu lại lâu và tạo cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế mỗi khi bạn di chuyển.

Ngực và vùng bụng: Hương thơm sẽ tỏa ra dần dần và tạo sự thu hút riêng biệt.

Phía sau đầu gối: Một vị trí độc đáo nhưng rất hiệu quả, đặc biệt khi bạn mặc váy hoặc quần short.

Bước 3: Đừng chà xát sau khi xịt

Đây là một sai lầm phổ biến. Khi bạn xịt nước hoa lên cổ tay và chà xát, các phân tử hương sẽ bị phá vỡ, làm thay đổi cấu trúc của mùi hương và khiến nó bay hơi nhanh hơn. Hãy để nước hoa tự khô trên da để giữ nguyên vẹn các tầng hương tinh tế.



Các chuyên gia khuyên nên xịt nước hoa vào những "điểm xung mạch" trên cơ thể. Ảnh minh họa: Internet

Cách bảo quản nước hoa để giữ chất lượng tốt nhất

Bảo quản đúng cách sẽ giúp chai nước hoa của bạn giữ được mùi hương ban đầu và kéo dài tuổi thọ.

Tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao

Nhiệt độ cao và ánh nắng mặt trời là kẻ thù số một của nước hoa. Chúng có thể làm biến đổi thành phần hóa học, khiến mùi hương bị hỏng hoặc biến chất. Hãy luôn cất nước hoa ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa cửa sổ, bàn trang điểm dưới ánh nắng.

Giữ nước hoa trong hộp gốc

Hộp giấy không chỉ để trang trí mà còn giúp bảo vệ chai nước hoa khỏi ánh sáng và các tác động từ môi trường. Hộp gốc còn giúp cố định chai nước hoa, tránh va đập.

Đậy nắp thật chặt sau khi sử dụng

Sau mỗi lần dùng, bạn hãy đảm bảo đậy chặt nắp chai. Việc này ngăn không cho không khí lọt vào, làm oxi hóa tinh dầu và khiến mùi hương bị biến đổi.

Với những mẹo nhỏ trên, bạn có thể tận dụng tối đa giá trị của chai nước hoa mình yêu thích.



Bảo quản đúng cách sẽ giúp chai nước hoa của bạn giữ được mùi hương ban đầu và kéo dài tuổi thọ. Ảnh minh họa: Internet