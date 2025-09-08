Giống như phối đồ outfit, nay bạn có thể phối hương thơm với combo 7 ngày 7 mùi nước hoa UK độc đáo

Sắm ngay bộ sưu tập 7 ngày – 7 mùi hương nước hoa UK độc đáo trong đợt big sale 9/9 với giá ưu đãi đặc biệt 990.000 VNĐ để bắt đầu hành trình khám phá và làm mới bản thân.

Bạn là nữ doanh nhân bận rộn, dân văn phòng năng động hay người nội trợ đảm đang? Bạn thường phải phối đồ outfit để xây dựng phong cách riêng cho mình mỗi ngày? Đã có một sự phá cách mới, nay bạn có thể phối hương thơm với combo 7 ngày – 7 mùi hương nước hoa UK độc đáo quyến rũ chỉ với 990,000 VNĐ cho ngày BIG SALE 9/9.

Giống như phối đồ outfit, nay bạn có thể phối hương thơm với combo 7 ngày 7 mùi nước hoa UK độc đáo - Ảnh 1
Khám phá phong cách cùng Combo 7 Ngày - 7 Mùi Hương và "khoác" lên mình một câu chuyện mới mỗi ngày.

Để đảm bảo chất lượng, không lẫn lộn với các sản phẩm đại trà, Saras Perfume hợp tác với nhà hương hàng đầu từ Vương quốc Anh – cái nôi của ngành công nghiệp nước hoa. Saras Perfume sử dụng nguyên liệu cao cấp nhất, tái sinh tạo ra một cách tinh tế những tác phẩm kiệt tác kinh điển, mang đến cho bạn sự sang trọng, tinh tế mà vẫn được giữ mức giá hợp lý.

Khởi đầu ngày thứ Hai năng động với SR Belle "Khúc hoan ca của khu vườn mùa xuân". Tiếp nối là thứ Ba thú vị SR Catchy "Mùi hương của nữ thần tình ái". Khi câu chuyện dần lãng mạn, hãy để ngày thứ Tư bừng nở với SR Marilyn Monroe "Mùi hương người lớn cám dỗ". Khám phá ngày thứ Năm diệu kỳ cùng SR Fancy “Nụ hôn đầu của quý cô kiêu kỳ”. Ngày thứ Sáu phiêu lưu hòa cùng SR Exquisite "Hương vị của trái cấm". Thứ Bảy chuyển sang chương mới với SR Colombus "Những nhà thám hiểm đến từ ngày hôm qua". Kết thúc tuần bằng ngày Chủ nhật ấm áp với SR De Rivéry "Những câu chuyện kể bên lò sưởi".

Hãy bắt đầu hành trình khám phá phong cách cùng Combo 7 Ngày - 7 Mùi Hương và "khoác" lên mình một câu chuyện mới mỗi ngày.

BIG SALE 9/9MUA COMBO 7 NGÀY - 7 MÙI HƯƠNG ĐẲNG CẤP, GIẢM NGAY 35%! GIÁ GỐC 1.500.000 VNĐ, CHỈ CÒN 990.000 VNĐ .

MUA NGAY: https://s.shopee.vn/7ARgbNEPt7

Lấy cảm hứng từ những chuyện kể kỳ diệu của nàng Sê-hê-ra-dát trong ‘Nghìn lẻ một đêm’, mỗi chai nước hoa là một cánh cửa dẫn bạn đến một thế giới mới đầy mê hoặc. Saras Perfume tin rằng mỗi người phụ nữ đều là một "nàng Shê-he-ra-zát" với những câu chuyện ẩn chứa vẻ đẹp và quyến rũ riêng. Saras Perfume mong muốn những ước mơ sở hữu những mùi hương đẳng cấp thành hiện thực, để bạn tự tin tỏa sáng và trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình.

Thứ Hai: SR Belle – “Khúc hoan ca của khu vườn mùa xuân”. Câu chuyện bắt đầu bằng một khúc ca rạng rỡ. Mùi hương này, tái hiện tinh thần lạc quan của Lancôme La Vie Est Belle, là sự hòa quyện của quả lê mọng nước và hoa diên vĩ thanh lịch. Nó như lời chào đón đầy hứa hẹn, mang theo sự tươi mới và năng lượng để bạn dệt nên những trang đầu tiên của câu chuyện.

Giống như phối đồ outfit, nay bạn có thể phối hương thơm với combo 7 ngày 7 mùi nước hoa UK độc đáo - Ảnh 2

Thứ Ba: SR Catchy – “Mùi hương của nữ thần tình ái”. Câu chuyện trở nên sôi động với chương "bung tỏa" của tuổi trẻ. Tái hiện phong cách của Sweet Memories Scarlett, SR Catchy với nốt hương hoa nhài và hoa dại tươi mới, đầy sức sống. Mùi hương này giúp bạn giải phóng mọi cảm xúc, sống hết mình với những cuộc vui, trở thành nữ thần tự do khiêu vũ dưới ánh trăng.

Giống như phối đồ outfit, nay bạn có thể phối hương thơm với combo 7 ngày 7 mùi nước hoa UK độc đáo - Ảnh 3

Thứ Tư: SR Marilyn Monroe – “Mùi hương người lớn cám dỗ”. Khi đêm về, câu chuyện tình yêu lãng mạn bắt đầu. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp "nửa ngây thơ nửa gợi cảm" của Kilian Good Girl Gone Bad, mùi hương này là sự hòa quyện của hoa nhài và hoa huệ, vừa trong sáng vừa mời gọi. SR Marilyn Monroe biến bạn thành một nàng công chúa quyến rũ nhưng quyền lực, để lại một dấu ấn khó quên trong những buổi hẹn hò.

Giống như phối đồ outfit, nay bạn có thể phối hương thơm với combo 7 ngày 7 mùi nước hoa UK độc đáo - Ảnh 4

Thứ Năm: SR Fancy – “Nụ hôn đầu của quý cô kiêu kỳ”. Đây là câu chuyện về sự tinh tế và duyên dáng, tái hiện kiệt tác Narciso Rodriguez For Her. Hương hoa hồng và hoắc hương kết hợp một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, đủ để lại một dấu ấn khó phai. Đó là một "nụ hôn" bí ẩn, một lời thì thầm tinh tế mà chỉ những người sành điệu mới có thể cảm nhận.

Giống như phối đồ outfit, nay bạn có thể phối hương thơm với combo 7 ngày 7 mùi nước hoa UK độc đáo - Ảnh 5

Thứ Sáu: SR Exquisite – “Hương vị của trái cấm”. Tiếp theo là hành trình khám phá một khu vườn tình yêu bí mật, được tái hiện từ Jo Malone English Pear & Freesia. Hương thơm mở ra bằng sự tinh khiết của lê và dưa, dần hé lộ vẻ đẹp thanh lịch của hoa lan Nam Phi. Mùi hương này thôi thúc bạn dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, tìm kiếm những điều mới mẻ, như một nàng công chúa tò mò khám phá vương quốc của mình.

Giống như phối đồ outfit, nay bạn có thể phối hương thơm với combo 7 ngày 7 mùi nước hoa UK độc đáo - Ảnh 6

Thứ Bảy: SR Colombus – “Những nhà thám hiểm đến từ ngày hôm qua”. Cuối tuần, câu chuyện chuyển sang một chương đầy phiêu lưu. Được tái tạo dựa trên Santal 33, SR Colombus là tuyên ngôn của bản lĩnh. Sự hòa quyện mạnh mẽ của gỗ đàn hương và gỗ tuyết tùng tạo nên cảm giác vững chãi, độc lập. Mùi hương này giúp bạn tự tin vượt qua mọi chướng ngại, khiến những ngày thử thách trở nên nhẹ nhàng hơn.

Giống như phối đồ outfit, nay bạn có thể phối hương thơm với combo 7 ngày 7 mùi nước hoa UK độc đáo - Ảnh 7

Chủ Nhật: SR De Rivéry – “Những bí mật được kể bên lò sưởi”. Khép lại câu chuyện cổ tích trong tuần là chương về sự tĩnh lặng. Tái hiện tinh tế hương thơm từ Maison Margiela Replica, SR De Rivéry mang lại cảm giác an yên như khi ngồi bên lò sưởi. Mùi hương gỗ và hạt dẻ ấm áp giúp bạn thư giãn, suy ngẫm, sẵn sàng cho một tuần mới đầy những chương truyện mới.

Giống như phối đồ outfit, nay bạn có thể phối hương thơm với combo 7 ngày 7 mùi nước hoa UK độc đáo - Ảnh 8

Với combo 7 ngày – 7 mùi hương nước hoa UK độc đáo, bạn không chỉ thay đổi mùi hương mà còn thay đổi cả phong cách và cảm xúc của mình. Mỗi ngày là một phiên bản mới, một câu chuyện mới.

Hãy để mùi hương trở thành ngôn ngữ bí mật, thể hiện sự quyến rũ, tinh tế và bản lĩnh của bạn. Sắm ngay bộ sưu tập này trong đợt sale lớn 9/9 với giá ưu đãi đặc biệt 990.000 VNĐ để bắt đầu hành trình khám phá và làm mới bản thân.

Bạn đã sẵn sàng để viết nên câu chuyện hương thơm của chính mình chưa?

Ngày 28/6 nhân Ngày Gia đình Việt Nam, Tạp chí Gia đình Việt Nam - Văn phòng đại diện phía Nam đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề "Nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình thời kỷ nguyên số 4.0". Buổi tọa đàm tập trung vào nội dung duy trì hạnh phúc gia đình trong thời đại công nghệ số. Phát biểu tại sự kiện, Thạc sĩ giáo dục, chuyên gia tâm lý Mai Thị Việt Thắng (Chuyên gia tâm lý cấp cao được đào tạo chuyên ngành tâm lý học tại Việt Nam và tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục tại Hoa Kỳ) nhấn mạnhMùi hương nước hoa không chỉ đơn thuần là một sản phẩm làm đẹp mà còn là một công cụ mạnh mẽ giúp phụ nữ thể hiện bản thân, khẳng định cá tính và tạo dựng mối quan hệ. Khi biết cách lựa chọn và sử dụng nước hoa phù hợp, phụ nữ có thể nâng cao sự quyến rũ và tự tin của mình trong mọi khía cạnh của cuộc sống.”

𝑺𝑨𝑹𝑨𝑺 𝑷𝑬𝑹𝑭𝑼𝑴𝑬 

Nước hoa Saras - Hương liệu cao cấp từ Vương quốc Anh

𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0909 750 307

𝑨𝒅𝒅: 27 Đường A4, Phường Bảy Hiền, TPHCM

𝑺𝒉𝒐𝒑𝒆𝒆: https://s.shopee.vn/7ARgbNEPt7

𝑻𝒊𝒌𝒕𝒐𝒌: https://vt.tiktok.com/ZSkPxm6xu/page=TikTokShop

𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆: https://sarasbeauty.vn/

