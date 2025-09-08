Hóa ra nước hoa không chỉ thơm mà còn hợp phong thủy? Câu chuyện có thật của mình!

Nếu bạn cũng đang tìm hiểu, đây là một vài review của mình về các mùi hương "đúng mệnh" cực đỉnh nha!

Lúc đầu mình cũng không tin đâu, chỉ nghĩ nước hoa là để thơm thôi. Nhưng gần đây, nghe mấy chị bạn nói về việc chọn nước hoa theo phong thủy, mình tò mò thử xem sao. Và thật sự bất ngờ luôn mấy bạn ạ! Việc chọn đúng mùi hương hợp với bản mệnh không chỉ giúp mình tự tin hơn mà còn cảm giác mọi thứ xung quanh mình suôn sẻ hơn hẳn.

Bộ sưu tập của họ cũng rất đa dạng với 11 hương nước hoa cho cả nam, nữ và unisex, nên bạn sẽ có nhiều lựa chọn để tìm ra mùi hương chân ái của mình.

Trước khi đi sâu vào từng bản mệnh, mình muốn giới thiệu một chút về hãng nước hoa Saras Perfume mà mình đang dùng. Điều đặc biệt ở đây là Saras Perfume sử dụng hương liệu cao cấp từ Vương Quốc Anh. Hãng đã hợp tác với nhà hương lâu đời để chọn lọc và tái tạo lại "linh hồn" của những chai nước hoa nổi tiếng nhất thế giới, nhưng với một mức giá cực kỳ dễ chịu.

Mệnh Kim: Sang chảnh, tinh tế

Người mệnh Kim có tính cách quyết đoán, mạnh mẽ và tinh tế. Mùi hương phù hợp với họ nên mang lại cảm giác sang trọng, thanh khiết và hiện đại.

Mùi hương nên chọn: Các nốt hương kim loại, xạ hương trắng, hoa nhài và các loại hoa trắng thanh khiết. Mùi hương của gỗ đàn hương hoặc hổ phách cũng có thể mang lại sự cân bằng. Các loại nước hoa như SR Catchy với nốt hương xạ hương hoặc SR Fancy với sự kết hợp của hổ phách và gỗ đàn hương là những lựa chọn phù hợp, giúp tôn vinh vẻ đẹp tinh tế của người mệnh Kim.

Mùi hương nên tránh: Các mùi hương quá ngọt, nồng hoặc có tính chất "hỏa" quá mạnh.



Mệnh Mộc: Sống động, tươi mát và gần gũi với thiên nhiên

Người mệnh Mộc tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và sáng tạo. Họ thường yêu thích thiên nhiên và sự tự do. Mùi hương lý tưởng cho họ là những mùi hương tươi mới, tràn đầy sức sống.

Mùi hương nên chọn: Các nốt hương cỏ cây, lá xanh, cam chanh, trà xanh, và các loại gỗ như gỗ tuyết tùng hoặc gỗ đàn hương. Nước hoa SR Colombus với nốt hương gỗ tuyết tùng và gỗ đàn hương hay SR Exquisite với sự tươi mát của quả lê và hoa lan Nam Phi đều là những lựa chọn tuyệt vời, giúp người mệnh Mộc cảm thấy gần gũi với thiên nhiên và khai phóng sự sáng tạo.

Mùi hương nên tránh: Các mùi hương quá nồng, đậm mùi gia vị.



Mệnh Thủy: Linh hoạt, tinh tế và một chút bí ẩn

Người mệnh Thủy có tính cách linh hoạt, sâu sắc và tinh tế. Mùi hương phù hợp với họ nên mang lại cảm giác tươi mát, sảng khoái và một chút bí ẩn.

Mùi hương nên chọn: Các nốt hương biển, aquatic, bạc hà, cam bergamot, và các loại hoa như hoa sen. Hương thơm của hoa oải hương hoặc xạ hương cũng giúp tăng thêm sự thanh thoát. Nước hoa SR Exquisite mang đậm nét tươi mát của quả lê và hoa lan Nam Phi hay SR Catchy với nốt hương hoa nhài và hoa dại sẽ giúp người mệnh Thủy thể hiện sự duyên dáng, bay bổng.

Mùi hương nên tránh: Các mùi hương quá nồng và mang tính "thổ" mạnh.

Mệnh Hỏa: Năng lượng, đam mê và quyến rũ bất tận

Người mệnh Hỏa tượng trưng cho sự nhiệt huyết, đam mê và năng động. Mùi hương phù hợp với họ nên là những mùi hương ấm áp, quyến rũ và đầy năng lượng.

Mùi hương nên chọn: Các nốt hương ấm nóng như quế, hổ phách, gỗ, và các loại hoa như hoa hồng, hoa nhài. Nước hoa SR Belle với sự ngọt ngào của hoắc hương và vani hay SR Eden với nốt hương hoa hồng và gỗ sẽ giúp người mệnh Hỏa bộc lộ cá tính mạnh mẽ và đầy sức sống của mình.

Mùi hương nên tránh: Các mùi hương quá lạnh, nhẹ nhàng hoặc có tính chất "thủy" quá mạnh.

Mệnh Thổ: Vững chãi, đáng tin cậy và ấm áp

Người mệnh Thổ có tính cách ổn định, đáng tin cậy và thực tế. Mùi hương phù hợp với họ nên mang lại cảm giác ấm cúng, an toàn và dễ chịu.

Mùi hương nên chọn: Các nốt hương đất, hoắc hương, vani, caramel và các loại gỗ. Mùi hương của gỗ sồi hoặc hổ phách cũng giúp tăng cường sự vững chãi. SR De Rivéry với hương hạt dẻ, gỗ và vani hoặc SR Fancy với sự kết hợp của hổ phách và hoắc hương sẽ là lựa chọn hoàn hảo, giúp người mệnh Thổ cảm thấy an toàn và vững chãi.

Mùi hương nên tránh: Các mùi hương quá sắc hoặc có tính chất "mộc" mạnh.

Việc lựa chọn nước hoa theo mệnh không phải là một quy tắc cứng nhắc, mà là một cách để bạn kết nối sâu sắc hơn với bản thân. Mặc dù bạn vẫn nên chọn mùi hương mà mình yêu thích, nhưng việc xem xét các yếu tố phong thủy có thể giúp bạn tìm được một loại nước hoa không chỉ thơm mà còn mang lại sự hài hòa và may mắn trong cuộc sống. Hãy để mùi hương trở thành một phần của năng lượng cá nhân, giúp bạn tỏa sáng và thành công hơn mỗi ngày.