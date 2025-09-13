Đúng 20h hôm nay, thứ Bảy 13/9/2025, 3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn

3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn.

Tuổi Mùi Tử vi cho thấy người tuổi Mùi sẽ đón nhận nhiều tin vui trên con đường quan lộc. Những mục tiêu của bản mệnh gần như đã hoàn thành và đem lại kết quả tốt đẹp. Sự siêng năng và hết mình với công việc đem lại cho người tuổi này cơ hội thăng tiến trong công việc rất cao. Đào hoa nở rộ đem lại cho người độc thân nhiều cơ hội kết giao bạn bè, nhất là những người khác giới. Nếu hai người tìm được sự đồng điệu tâm hồn, khả năng thành đôi sẽ là rất cao. Người độc thân cũng sớm tìm được người tâm đầu ý hợp nhờ sự giới thiệu của người thân.



Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra suôn sẻ. Sự thông minh, khả năng nhẫn nại và kiên cường giúp bản mệnh vượt qua các thử thách một cách xuất sắc. Không có gì có thể cản trở được những bước thăng tiến của con giáp này, trái lại thì khó khăn chỉ càng giúp người tuổi này thêm mạnh mẽ. Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ tươi sáng. Tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia trở nên thắm thiết hơn vì cả hai đã có sự thấu hiểu lẫn nhau. Người độc thân sớm tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp.



Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ được đánh giá cao trong thời điểm tới. Người tuổi này gây ấn tượng mạnh với cấp trên vì dũng cảm đứng ra gánh vác công việc. Nếu đang đứng ở vị trí lãnh đạo, bản mệnh sẽ biết cách kết nối và dẫn dắt tập thể phát triển. Thu nhập khá giúp con giáp này bớt đi gánh nặng tài chính. Vận trình tình cảm của những người thuộc con giáp này sẽ vô cùng thăng hoa. Tử vi ngày mới đem đến cho người độc thân những mối nhân duyên phù hợp. Tuy nhiên, bản mệnh cần nghe theo sự mách bảo của con tim lẫn lý trí để không bỏ lỡ hạnh phúc cuộc đời mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

