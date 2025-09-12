Kể từ ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 12/09/2025 15:42

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có vận may đan xen nhiều niềm vui. Trong công việc, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, những ai đang tìm việc sẽ có cơ hội kiếm được việc làm mới, những ai đang kinh doanh hay làm nghề tự do thì dễ dàng tiếp xúc với những hướng phát triển mới. Con giáp may mắn này còn có thể dùng kiến ​​thức hay kỹ năng của bản thân để kiếm tiền, chẳng hạn như khởi nghiệp, phát triển kinh doanh,... 

Về mặt tình cảm, nam độc thân gặp vận đào hoa yếu, nữ độc thân nửa đầu tuần có vận đào hoa khởi sắc, những ai đã có đối tượng thì không nên quá quan tâm đến chuyện thắng thua, nếu không sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có Thần Tài phù trợ nên mọi việc đều diễn ra hanh thông trong thời gian tới. Điều này giúp mang lại người tuổi này có được những thành tựu rực rỡ mà không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức. Do đó, tài lộc trở thành điểm sáng của bản mệnh. Con giáp này có thể nắm chắc được nhiều cơ hội kiếm tiền trong tay nếu tinh ý một chút. 

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ luôn trong giai đoạn mặn nồng yêu thương. Các cặp đôi đang trải qua khoảng thời gian vui vẻ, mặn nồng yêu thương. Tình cảm lớn dần nhờ những chăm bổng, vun vén cảm xúc của cả hai người. Người độc thân sẽ có nhiều thời gian để làm quen và kết bạn với người mới.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Kể từ ngày mai, người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều cơ hội để tăng thu nhập, tuy nhiên, bạn vẫn nên lựa chọn những công việc thực sự phù hợp với bản thân. Cùng với đó quý nhân sẽ hỗ trợ cho bản mệnh tiến xa hơn với việc thực hiện kế hoạch tiền bạc của mình. Hãy tự tin với lựa chọn của bản thân nhưng cũng đừng quên lời khuyên của những ai có kinh nghiệm.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng khá hài hòa bình lặng. Các cặp đôi có được khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn. Người độc thân cũng mau chóng tìm được ý trung nhân nhờ sự cởi mở, chân thành của mình.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, Thần Tài hóa rủi thành may, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng lửa sải cánh', đón nhận nhiều phúc khí, tài lộc xán lạn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, Thần Tài hóa rủi thành may, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng lửa sải cánh', đón nhận nhiều phúc khí, tài lộc xán lạn

Thứ Bảy 13/9/2025, Thần Tài hóa rủi thành may, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng lửa sải cánh', đón nhận nhiều phúc khí, tài lộc xán lạn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới (ngày 25/9/2025), 3 con giáp thời tới cản không kịp, đổi đời phút chốc, bùng nổ may mắn, cuộc đời sang trang huy hoàng

Đúng 13 ngày tới (ngày 25/9/2025), 3 con giáp thời tới cản không kịp, đổi đời phút chốc, bùng nổ may mắn, cuộc đời sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Động thái MỚI của tài xế 'chặt chém' 2,5 triệu đồng/cuốc xe người phụ nữ nghèo

Động thái MỚI của tài xế 'chặt chém' 2,5 triệu đồng/cuốc xe người phụ nữ nghèo

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Nhân chứng kể lại vụ tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong

Nhân chứng kể lại vụ tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Nghệ sĩ hài Hoài Linh chuẩn bị bỏ túi 'tài sản' 100 tỷ đồng

Nghệ sĩ hài Hoài Linh chuẩn bị bỏ túi 'tài sản' 100 tỷ đồng

Hậu trường 1 giờ 54 phút trước
Phản cảm hình ảnh khách Tây mặc bikini trên đường ở Tuyên Quang

Phản cảm hình ảnh khách Tây mặc bikini trên đường ở Tuyên Quang

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Hàng xóm 3 lần lao vào đám cháy, day dứt vì không cứu được cụ ông mắc kẹt

Hàng xóm 3 lần lao vào đám cháy, day dứt vì không cứu được cụ ông mắc kẹt

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Bé gái 11 tuổi nguy kịch vì mắc bệnh dại từ chó nuôi trong nhà

Bé gái 11 tuổi nguy kịch vì mắc bệnh dại từ chó nuôi trong nhà

Sức khỏe 2 giờ 33 phút trước
Từ nay đến Tết Trung thu 2025, 3 con giáp đổi đời 360 độ, bùng nổ vận may Phú Quý, có LỘC kinh doanh, cuộc sống trở nên giàu sang

Từ nay đến Tết Trung thu 2025, 3 con giáp đổi đời 360 độ, bùng nổ vận may Phú Quý, có LỘC kinh doanh, cuộc sống trở nên giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đà Nẵng: Triệt phá đường dây sản xuất yến hũ chưng giả quy mô lớn, thu giữ gần 38.000 lọ

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây sản xuất yến hũ chưng giả quy mô lớn, thu giữ gần 38.000 lọ

Đời sống 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Tử vi thứ Bảy 13/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc sâu dày, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, nợ nần chưa thể trả hết

Tử vi thứ Bảy 13/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc sâu dày, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, nợ nần chưa thể trả hết

Giá vàng hôm nay, ngày 12/9/2025: Chịu áp lực giảm trên diện rộng, vàng SJC trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/9/2025: Chịu áp lực giảm trên diện rộng, vàng SJC trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 13 ngày tới (ngày 25/9/2025), 3 con giáp thời tới cản không kịp, đổi đời phút chốc, bùng nổ may mắn, cuộc đời sang trang huy hoàng

Đúng 13 ngày tới (ngày 25/9/2025), 3 con giáp thời tới cản không kịp, đổi đời phút chốc, bùng nổ may mắn, cuộc đời sang trang huy hoàng

Từ nay đến Tết Trung thu 2025, 3 con giáp đổi đời 360 độ, bùng nổ vận may Phú Quý, có LỘC kinh doanh, cuộc sống trở nên giàu sang

Từ nay đến Tết Trung thu 2025, 3 con giáp đổi đời 360 độ, bùng nổ vận may Phú Quý, có LỘC kinh doanh, cuộc sống trở nên giàu sang

Trong 5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/9), 3 con giáp vượng vận Quý Nhân, Tài Phú dồi dào, tha hồ hưởng giàu sang, có tiền thoải mái tiêu xài

Trong 5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/9), 3 con giáp vượng vận Quý Nhân, Tài Phú dồi dào, tha hồ hưởng giàu sang, có tiền thoải mái tiêu xài

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (12/9/2025), 3 con giáp Thần Tài lẫn Quý Nhân ra sức phù trợ, khai thông vận trình, sự nghiệp 'mã đáo thành công'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (12/9/2025), 3 con giáp Thần Tài lẫn Quý Nhân ra sức phù trợ, khai thông vận trình, sự nghiệp 'mã đáo thành công'

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (13/9-14/9), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (13/9-14/9), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày cuối tuần (13/9-14/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt TÀI LỘC thiên hạ, dễ dàng giàu sang

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày cuối tuần (13/9-14/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt TÀI LỘC thiên hạ, dễ dàng giàu sang