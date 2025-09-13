Trong 2 ngày cuối tuần (13-14/9), người tuổi Hợi độc thân nhận được sự yêu mến của nhiều người khác giới nhờ bản tính cởi mở, thân thiện. Hôm nay, bạn có thể nhận được lời bày tỏ của một ai đó đấy. Hãy thử cho đối phương cơ hội trò chuyện nhiều hơn nhé.

Với người đã có đôi có cặp, bạn có những suy nghĩ vô cùng lãng mạn trong chuyện yêu đương, vì thế mà nửa kia của bạn luôn được đắm chìm trong mật ngọt. Hai bạn ngày càng tạo được nhiều kỉ niệm khó quên bên nhau. Chính Quan chiếu mệnh, bản mệnh không gặp chút khó khăn nào trong việc tiếp thu những kiến thức hoặc ý kiến mới mẻ. Lãnh đạo rất yên tâm khi giao cho bạn những vị trí tiên phong, trải nghiệm. Bạn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng nếu làm kinh doanh.

Trong 2 ngày cuối tuần (13-14/9), người tuổi Tỵ được Thiên Tài trợ mệnh nên đường tài lộc hanh thông rộng mở, chuyện tiền bạc không cần phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, bản mệnh phải tốn khá nhiều thời gian để bận rộn với chuyện kiếm tiền nên có thể bỏ bê gia đình.

Tiền bạc quan trọng nhưng hạnh phúc gia đình cũng vô cùng quý giá. Bạn cần phải cân bằng lại khoảng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, dành thêm thời gian cho những người thân yêu để hạnh phúc luôn bền lâu.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Bắc phía ngoài nhà kho, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Con giáp tuổi Tuất

Trong 2 ngày cuối tuần (13-14/9), vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tuất vô cùng thuận lợi. Con giáp này đã có thực lực và khi cơ hội tốt đến sẵn sàng tận dụng hết khả năng của mình hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo nhất. Với tinh thần không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong sự nghiệp, thành công sẽ sớm đến.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Tuất nên chú ý hơn một chút trong cách biểu đạt suy nghĩ của mình. Tình yêu không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhất là ngày bị hung tinh tác động. Ai cũng có quan điểm, lý lẽ riêng, đôi khi cùng một ý nhưng vì cách diễn đạt mà đối phương lại hiểu thành ý khác.

Cõ lẽ tuổi Tuất không giỏi ăn nói cho lắm, dù có ý tốt nhưng lại dễ bị hiểu lầm. Hai người khi không thực sự hiểu tính cách của nhau thì mâu thuẫn cũng là điều khó tránh. Bản mệnh nên cố gắng để hòa hợp, nói chuyện và tâm sự nhiều hơn để đôi bên có thể thấu hiểu, thông cảm cho nhau.

