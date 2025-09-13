Từ ngày 23/7 đến 30/7 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài đổ LỘC, vận trình lên hương, sự nghiệp nở rộ, tiền đầy túi tình đầy tim

Từ ngày 23/7 đến 30/7 âm lịch, người tuổi Tỵ sẽ trải qua một ngày tràn đầy năng lượng và may mắn nhờ có Tam Hợp và Chính Tài chiếu mệnh. Mọi việc từ công việc đến cuộc sống đều suôn sẻ, bạn sẽ dễ dàng vượt qua mọi thử thách. Với thái độ tích cực, bạn sẽ gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ.

Vận may tài chính của bạn vô cùng rực rỡ trong thời gian này nhé. Thần Tài sẽ gõ cửa, mang đến cho bạn nhiều cơ hội kiếm tiền và gia tăng thu nhập. Các dự án kinh doanh sẽ thành công, tiền bạc đổ về như nước. Bạn còn có quý nhân phù trợ, giúp đỡ và đưa ra những lời khuyên hữu ích trong việc đầu tư, kinh doanh.

Con giáp tuổi Dần

Từ ngày 23/7 đến 30/7 âm lịch, công việc có dấu hiệu khởi sắc, bạn sắp bắt kịp tiến độ công việc theo yêu cầu của khách hàng, đặc biệt là những ai đang làm nghề tự do. Con giáp này cũng là người nhanh nhẹn, khôn ngoan, không chịu ngơi chân ngơi tay nên lúc nào cũng có việc để làm.

Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần đem tới tin vui tiền bạc cho Dần trong thời gian này. Sự tính toán chi li của bạn là có mục đích, giờ đây bạn đã có một khoản tiền rủng rỉnh đủ để dự phòng lúc thất nghiệp. Những bạn có tính tình vui vẻ thì hay được người khác rủ ăn uống hoặc được tặng quà bất ngờ.

Con giáp tuổi Ngọ

Từ ngày 23/7 đến 30/7 âm lịch, nhờ có Chính Ấn tương trợ nên hôm nay tuổi Ngọ dễ tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp. Sẽ có nhiều cơ hội để bạn thực hiện những thay đổi tích cực cho công việc. Đây sẽ là thời điểm mang lại cho bạn những thay đổi lớn theo hướng thuận lợi hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Có những việc bạn không nên hỏi quá nhiều mà nên học cách quan sát, đánh giá, thu lượm thông tin và tự mình rút ra kết luận. Điều đó còn mang lại cho bạn kinh nghiệm quý giá hơn cả tiền bạc đấy nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!