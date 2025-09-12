Thót tim khoảnh khắc sét đánh trúng trang trại, hàng ngàn con chim cút rơi khỏi lồng bất tỉnh

Hàng ngàn con chim cút đã ngã gục sau khi một cơn giông làm chúng giật mình ở Quảng Đông, Trung Quốc. Đoạn clip ghi lại từ camera giám sát cho thấy đàn chim đồng loạt nhảy lên vì sợ hãi khi những tiếng ầm ầm lớn vang vọng khắp khu vực vào ngày 25/8.

Video 1 giờ 14 phút trước 1 giờ 14 phút trước Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thot-tim-khoanh-khac-set-anh-trung-trang-trai-hang-ngan-con-chim-cut-roi-khoi-long-bat-tinh-741820.html