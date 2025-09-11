Phát hiện thuốc nổ bị ném vào nhà, chú chó có hành động cứu mạng cả gia đình

Carlos Alberto Mesas Zarate, một nhà báo, cho biết chú chó cưng Machis của anh đã lao vào hành động khi nhìn thấy thuốc nổ được ném vào sân nhà họ vào một buổi tối. Đoạn clip từ camera giám sát ghi lại cho thấy, một người đàn ông mặc đồ đen đã ném thuốc nổ vào sân trước khi bỏ chạy khỏi hiện trường.

