Chúc mừng 3 con giáp bạc vào đầy túi, giàu sang ngút trời, Đại Phú Đại Quý, không cần lo cơm áo gạo tiền trong 15 ngày tới

Trong 15 ngày tới, người tuổi Thân cảm thấy làm việc một mình sẽ hiệu quả hơn, tốt cho việc sáng tạo hơn khi có Thiên Ấn nâng đỡ. Thế nhưng nếu nhận được đề nghị giúp đỡ từ đồng nghiệp, bạn cũng đừng nên thẳng thừng từ chối.

Ngày mà tuổi Thân và một nửa của mình ý hợp tâm đầu trong mọi chuyện nhờ có sự che chở của Tam Hợp. Người độc thân cũng hứa hẹn tìm được người khác giới có cùng chí hướng để hai người dệt mộng đẹp. Sức khỏe của bản mệnh lúc này khá tốt, dường như ở bạn tỏa ra năng lượng tích cực mà ai ở gần cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Thực ra khi tâm ta đang bình an, những người xung quanh cũng cảm nhận được điều đó.

Trong 15 ngày tới, khi Thực Thần xuất hiện mang tới phúc lộc dồi dào, nếu con giáp tuổi Tuất có bất cứ niềm đam mê nào muốn theo đuổi thì ngày hôm nay là một cơ hội tuyệt vời để xắn tay áo lên và hiện thực hóa chúng. Hãy gạt bỏ những gì không quan trọng, không cần thiết để dành thời gian tập trung cho những giá trị tích cực mà bạn đam mê.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ khí vượng cũng là lúc bản mệnh nên sắp xếp công việc sớm ổn thỏa để có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Hãy để những việc quan trọng sang thời điểm khác, bạn không nên quyết định gì lúc tâm trí đang rối bời còn cơ thể thì đang đình công đâu nhé.



Ngày tốt theo Nhị thập bát tú khuyến khích bản mệnh nên làm: Khởi công một số việc, tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền.

Con giáp tuổi Sửu

Trong 15 ngày tới, Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Sửu có cơ hội thể hiện được ưu thế của mình trong cách ngành nghệ thuật, nghiên cứu, dịch vụ… Bạn nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và có cơ hội phát triển tốt trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn cần mở rộng các mối quan hệ của mình, quan tâm đến những mối quan hệ xung quanh hơn là chỉ chăm chăm hoàn thành công việc của mình. Tạo quan hệ tốt với mọi người cũng giúp con đường thăng tiến của bạn thuận lợi hơn.



Mộc khắc Thổ, đáng buồn là chuyện tình cảm giữa vợ chồng người tuổi này không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt. Hai người cần tìm cách dung hòa những điểm khác biệt của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!