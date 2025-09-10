Tinh hoa hội tụ vào 15 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp ngày càng giàu có, tiền đếm không xuể, bội thu lộc khủng, tương lai huy hoàng

Vào 15 ngày cuối tháng 9, nhờ sự giúp đỡ của Nhị Hợp mà người tuổi Thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, chính bạn lại thường cảm thấy hoang mang, mơ hồ vì chưa định hướng được cho mình. Trước khi đưa ra quyết định hoặc lựa chọn, bạn hãy xác định cho rõ điểm mạnh của mình hoặc điều mà mình mong muốn rồi lấy đó làm cơ sở cho mọi việc. Bạn cũng có thể hỏi ý kiến những người đáng tin cậy, giàu kinh nghiệm hơn mình.

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định bởi hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau. Nhiều khi, người ấy đã giúp bạn đưa ra những lựa chọn rất chính xác khi đứng trước khó khăn.

Vào 15 ngày cuối tháng 9, nhờ có Tam Hội ai đó sẽ cho con giáp tuổi Mão hiểu hơn về giá trị của tình bạn, khi mang đến cho bạn những sự tin cậy mà bạn cần. Đây là ngày để hiểu hơn về những người mà bạn yêu thương đấy, hãy dành thời gian để hỏi thăm họ đi nhé. Hãy nhìn xem cách ai đó đang đối xử tốt với bản thân họ để làm gương cho chính mình ngày hôm nay. Đừng đặt nhu cầu của người khác lên trước mình và khiến cho bản thân thiệt thòi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão nên nhận thức sớm rằng việc kiếm tiền đang khó khăn nên hôm nay có thêm chút tiền mà Chính Tài đưa tới thì bạn nên tránh việc mua sắm quá tay nhé. Bạn nên ý thức cao về vấn đề tiết kiệm và cân đối chi tiêu trong thời gian này.

Con giáp tuổi Hợi

Vào 15 ngày cuối tháng 9, Hợi có vận trình công việc xen lẫn hung và cát vì gặp Chính Ấn, những bạn đang nắm quyền hành, đòi quyền lợi hoặc muốn đi học lên cao sẽ gặp may. Tuy nhiên công việc còn trì trệ do chưa có người dẫn dắt chỉ đường, bản mệnh đôi khi bế tắc và chưa có chí lớn nên mọi thứ vẫn ở mức trung bình.

Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp cục dự báo đường tài lộc không có điểm gì đáng chê trách khi tiền bạc đang theo nhau đổ về nhà. Không chỉ người kinh doanh lộc lá đầy tay mà người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập bên ngoài. Chuyện chi tiêu trong ngày không cần phải lo lắng gì cả.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!