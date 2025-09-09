Từ ngày 10 đến 30/9/2025, 3 con giáp Thiên Tài ghé thăm mang theo BẠC VÀNG đến nhà, tài khí nhân đôi, Đại Cát Đại Lợi, giàu nhanh ú ụ

Từ ngày 10 đến 30/9/2025, Tam Hợp dẫn đường chỉ lối cho con giáp tuổi Tý độc thân biết cách khéo léo bày tỏ tình cảm để chiếm được cảm tình của người khác giới. Những cặp vợ chồng lúc này cũng dễ có tin vui hoặc là có tin vợ vừa sinh con, cả hai đều mẹ tròn con vuông.

Nhờ có Chính Ấn mà con giáp tuổi Tý đã giảm bớt đi thái độ liều lĩnh, mạo hiểm thì cách nhìn nhận vấn đề của bạn ngày hôm nay có trách nhiệm hơn nhiều, bạn cẩn thận hơn, rạch ròi hơn trong từng hành động của mình và không để bản thân vướng vào phiền toái không đáng có. Nhờ thế mà bạn có một ngày dễ chịu.

Từ ngày 10 đến 30/9/2025, Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Dần luôn nghiêm túc trong công việc sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Cấp trên luôn hài lòng và yên tâm mỗi khi giao cho bạn bất cứ công việc gì, đây là bước đệm cho sự thăng tiến trong tương lai của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí trong thời gian này, bạn có thể được cất nhắc vào một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Đây chính là lúc bạn cần hăng hái và tự tin vào bản thân mình hơn nữa. Con giáp này hoàn toàn có khả năng dẫn dắt tập thể tới thành công.

Con giáp tuổi Mùi

Từ ngày 10 đến 30/9/2025, nhờ Lục Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi khá vượng cát khí, gặp được nhiều chuyện như ý. Con giáp này tạo dựng cho mình những bước khởi đầu thành công, tiến những bước vững chắc tới mục tiêu đã định. Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng đang tiến triển tốt đẹp, tạo cho bạn cơ hội phát triển công việc trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên không có nhiều biến động, con giáp này vẫn giữ được tình yêu của mình ở mức ổn định. Dù cả hai không nói quá nhiều với nhau, nhưng tuổi Mùi cảm nhận được cảm giác an toàn khi ở bên người ấy, không cần phải cố gắng hay nỗ lực quá nhiều.

