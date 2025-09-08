Qua 00h đêm ngày 9/9/2025, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn phúc khí ngất trời, công danh sự nghiệp viên mãn vẹn toàn

Tâm linh - Tử vi 08/09/2025 17:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn phúc khí ngất trời, công danh sự nghiệp viên mãn vẹn toàn khi qua 00h đêm ngày 9/9/2025 này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Qua 00h đêm ngày 9/9/2025, nhờ có Tam Hội con giáp tuổi Thân lúc này trở nên dễ tính hơn mọi ngày, bạn ưu tiên sự hòa hợp với mọi người và mong họ đáp lại với thái độ tương tự. Nhìn chung khi bạn nhẹ nhàng, vui vẻ thì cuộc sống cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Qua 00h đêm ngày 9/9/2025, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn phúc khí ngất trời, công danh sự nghiệp viên mãn vẹn toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thương Quan xuất hiện nên con giáp tuổi Thân lúc này cảm thấy thiếu chắc chắn về vấn đề nào đó, bị rơi vào tình trạng lo lắng. Lời khuyên là bất cứ sự cố nào cũng chỉ mang tính chất ngắn hạn, tạm thời mà thôi, đừng suy nghĩ bi quan quá nhé. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, người thân để cân bằng lại năng lượng. Đừng bỏ lỡ cơ hội thắt chặt tình cảm nơi tổ ấm nhỏ của mình.

Con giáp tuổi Dậu 

Qua 00h đêm ngày 9/9/2025, Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Dậu xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp với mọi người xung quanh, chính vì vậy mà dù gặp phải công việc khó khăn, bạn cũng không quá lo lắng bởi bạn biết mình sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ.

Qua 00h đêm ngày 9/9/2025, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn phúc khí ngất trời, công danh sự nghiệp viên mãn vẹn toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế dám mạnh dạn thử sức mình trong những lĩnh vực mới, chính vì vậy mà dù vất vả nhưng bạn vẫn sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá. Bạn không ngại đổi mới bản thân nên luôn đi trước đối thủ một bước. 

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm hài hòa, êm ấm. Vợ chồng bạn dù bận rộn đến mấy cũng luôn dành thời gian để trò chuyện với nhau, vì vậy mà đôi bên tránh được những hiểu nhầm không cần thiết, luôn bên nhau mỗi lúc khó khăn.

Con giáp tuổi Tuất 

Qua 00h đêm ngày 9/9/2025, Chính Ấn nhập mệnh cho thấy sự thông minh và sáng suốt của con giáp có chí lớn và nghị lực này trong công việc. Mặc dù người ta nói này nói nọ về bạn nhưng bạn đâu có quan tâm, bạn sẽ chứng minh được năng lực của bản thân theo thời gian trước sự ghen tị của đối thủ. 

Qua 00h đêm ngày 9/9/2025, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn phúc khí ngất trời, công danh sự nghiệp viên mãn vẹn toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tam Hợp chỉ đường giúp Ngọ thông minh trong cách quản lý tiền bạc. Bản mệnh nên trân trọng công việc của mình vì đây là cơ hội kiếm tiền tốt, đừng đứng núi này trông núi nọ khi kinh nghiệm của bản thân chưa dày dặn.

 

Hỏa Thổ tương sinh giúp vận tình cảm của bản mệnh đi lên, nhiều người nhận được tin vui từ người thân trong ngày này. Oan trái trả xong thì trời quang mây tạnh, bạn dần tìm được hạnh phúc cho bản thân.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua ngày 9/9/2025, 3 con giáp này ngồi trên đống tiền, của nả chất đầy tay, tình duyên rực rỡ ít ai sánh bằng

Bước qua ngày 9/9/2025, 3 con giáp này ngồi trên đống tiền, của nả chất đầy tay, tình duyên rực rỡ ít ai sánh bằng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp này ngồi trên đống tiền, của nả chất đầy tay, tình duyên rực rỡ ít ai sánh bằng khi chính thức bước qua ngày 9/9 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tá hỏa phát hiện thi thể đang phân hủy, cạnh xe máy cháy đen

Tá hỏa phát hiện thi thể đang phân hủy, cạnh xe máy cháy đen

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Tạm đình chỉ hoạt động phòng khám nha khoa có bác sĩ hành hung khách ở TP.HCM

Tạm đình chỉ hoạt động phòng khám nha khoa có bác sĩ hành hung khách ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Qua 00h đêm ngày 9/9/2025, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn phúc khí ngất trời, công danh sự nghiệp viên mãn vẹn toàn

Qua 00h đêm ngày 9/9/2025, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn phúc khí ngất trời, công danh sự nghiệp viên mãn vẹn toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/9/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/9/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Phim Thành Long lập kỷ lục phòng vé, thay đổi định kiến 'chỉ là sao võ thuật' trong mắt khán giả

Phim Thành Long lập kỷ lục phòng vé, thay đổi định kiến 'chỉ là sao võ thuật' trong mắt khán giả

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Kẻ côn đồ tấn công chị dâu, đâm Thiếu tá công an tử vong

Kẻ côn đồ tấn công chị dâu, đâm Thiếu tá công an tử vong

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Liên tiếp 5 ngày tới (9/9 - 13/9), 3 con giáp trúng số đổi đời, buôn gì cũng lãi, làm chơi hưởng thật, giàu càng thêm giàu

Liên tiếp 5 ngày tới (9/9 - 13/9), 3 con giáp trúng số đổi đời, buôn gì cũng lãi, làm chơi hưởng thật, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Ô tô mất lái lật trên đường cao tốc khiến 3 sinh viên tử vong, 8 người bị thương

Ô tô mất lái lật trên đường cao tốc khiến 3 sinh viên tử vong, 8 người bị thương

Video 3 giờ 0 phút trước
Chứng kiến cảnh vợ bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ, người chồng hoảng loạn, liên tục khóc nức nở

Chứng kiến cảnh vợ bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ, người chồng hoảng loạn, liên tục khóc nức nở

Video 3 giờ 14 phút trước
Nhìn ra ngoài, học sinh la hét khi thấy cảnh tượng trăn khủng treo lủng lẳng bên cạnh cửa sổ lớp học

Nhìn ra ngoài, học sinh la hét khi thấy cảnh tượng trăn khủng treo lủng lẳng bên cạnh cửa sổ lớp học

Video 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI về vụ khách hàng tố bác sĩ nha khoa dùng hung khí tấn công

Thông tin MỚI về vụ khách hàng tố bác sĩ nha khoa dùng hung khí tấn công

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người phụ nữ, phi tang xác cách hiện trường 70km

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người phụ nữ, phi tang xác cách hiện trường 70km

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/9/2025, 3 con giáp có vận trình xuôi chèo mát mái, tiền của gấp bội, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/9/2025, 3 con giáp có vận trình xuôi chèo mát mái, tiền của gấp bội, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/9/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/9/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc

Liên tiếp 5 ngày tới (9/9 - 13/9), 3 con giáp trúng số đổi đời, buôn gì cũng lãi, làm chơi hưởng thật, giàu càng thêm giàu

Liên tiếp 5 ngày tới (9/9 - 13/9), 3 con giáp trúng số đổi đời, buôn gì cũng lãi, làm chơi hưởng thật, giàu càng thêm giàu

Trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, cuộc đời êm ấm

Trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, cuộc đời êm ấm

Bước qua ngày 9/9/2025, 3 con giáp này ngồi trên đống tiền, của nả chất đầy tay, tình duyên rực rỡ ít ai sánh bằng

Bước qua ngày 9/9/2025, 3 con giáp này ngồi trên đống tiền, của nả chất đầy tay, tình duyên rực rỡ ít ai sánh bằng

Nửa cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, chạm tay vào may mắn, thành công trải thảm hồng

Nửa cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, chạm tay vào may mắn, thành công trải thảm hồng

Trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp bắc thang đến thành công, làm ăn khấm khá, rộng đường tiến thân, cuộc đời no đủ

Trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp bắc thang đến thành công, làm ăn khấm khá, rộng đường tiến thân, cuộc đời no đủ