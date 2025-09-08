Trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp bắc thang đến thành công, làm ăn khấm khá, rộng đường tiến thân, cuộc đời no đủ

Trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, Thực thần báo hiệu một ngày mới đầy niềm vui về tiền bạc, vật chất sẽ đến với tuổi Mùi. Với nguồn tài chính dồi dào, khả năng cao là con giáp này sẽ đầu tư vào lĩnh vực mới để tăng thêm nguồn thu. Ngày có lộc ăn uống dồi dào, dễ được ăn ngon mặc đẹp đi chơi thoải mái.

Nay Mùi tràn đầy năng lượng và tinh thần, tràn đầy động lực trong công việc ngày mới, cười nói cả ngày, ai nhìn vào cũng muốn hợp tác. Nhiều ân nhân tình cờ xuất hiện, bao gồm bạn bè và đồng nghiệp mang lại lợi ích tích cực cho bạn. Ngũ hành Thổ Thủy bất dung nhắc nhở Mùi hôm nay nên tránh tranh cãi với người khác. Bạn nên học cách buông bỏ những chuyện nhỏ nhặt có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Ai nói gì mặc kệ, sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất với Mùi trong thời gian này.

Trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, vận trình tình duyên của tuổi Hợi vô cùng tốt đẹp nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ, người độc thân luôn có những người theo đuổi, đối tượng để ý không ít. Tuy nhiên, lắm mối thì tối dễ nằm không, để lựa chọn được một người phù hợp với mình cũng không phải là việc dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bản mệnh tuy chưa có dấu hiệu của những bước đột phá to lớn nhưng đã có phần thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn nhiều so với trước đó. Bạn nên tranh thủ cơ hội này để thể hiện và gây ấn tượng với cấp trên, tự tìm kiếm cơ hội thăng tiến cho mình.

Cát khí vượng cũng giúp đường tài lộc có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt, nguồn thu không những đến từ công việc chính mà bản mệnh cũng có thu nhập phụ. Nhờ vậy, người tuổi Hợi không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc, thoải mái chi tiêu.

Con giáp tuổi Tý

Trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, Tam Hợp tác động, người tuổi Tý có một ngày làm việc hiệu quả. Bạn đưa ra những cách giải quyết vấn đề khác nhau, khiến những công việc lặp đi lặp lại cũng trở nên thú vị và có hiệu quả cao.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh của mình. Bạn là người có chữ tín nên luôn nhận được sự ủng hộ của khách hàng, khiến tiền đổ về đầy túi.



Kim sinh Thủy, phương diện tình cảm của bản mệnh cũng có những dấu hiệu khởi sắc khó có thể bỏ qua. Bạn đã có những suy nghĩ cởi mở hơn về tình yêu, chính vì vậy mà bạn tự tin thể hiện bản thân và khiến nhiều người chú ý.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!