Trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, cuộc đời êm ấm

Trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch, Tam Hợp xuất hiện cho thấy tuổi Tỵ cũng là con giáp có vận đào hoa nhẹ trong thời gian này. Nếu bạn còn độc thân, đây là thời điểm tốt để mở lòng, dễ gặp được người hiểu và đồng hành trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Tuy nhiên, về tài chính, bạn nên tiết kiệm, đừng chi tiêu xa hoa nhé. Cho dù hiện tại nguồn thu của bạn có tốt hơn nhưng vẫn có những thăng trầm khó đoán biết trước được, hãy ưu tiên các kế hoạch tiền bạc dài hạn.

Chính Ấn mang lại sự lạc quan và niềm tin tích cực lẫn cách tiếp cận vấn đề một cách khoa học sẽ giúp ích cho tuổi Tỵ rất nhiều. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải linh hoạt hơn trong việc lên kế hoạch.

Con giáp tuổi Mùi

Trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch, Chính Tài tương trợ, người tuổi Mùi nhận được khoản lương thưởng kha khá từ những đóng góp cho tập thể. Công sức bạn bỏ ra bấy lâu nay được lãnh đạo đánh giá cao và dành cho khoản thưởng tương xứng.

Với người làm kinh tế, bạn cũng kiếm được một khoản kha khá nhờ những quyết định chính xác từ khoảng thời gian trước đó. Hãy tin tưởng hơn vào chính mình trong tương lai, bạn có thể tiến xa hơn nữa.

Phương diện tình cảm nhìn chung không có nhiều biến động. Nếu muốn hâm nóng tình cảm đôi lứa, bạn có thể cùng người ấy dùng bữa tối lãng mạn hoặc tham gia chuyến du lịch ngắn ngày, như vậy đôi bên sẽ có thêm nhiều kỉ niệm đẹp.

Con giáp tuổi Thân

Trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch, nhờ Tam Hội, thế nhưng bạn vẫn tham công tiếc việc nên vẫn cứ đâm đầu vào công việc. Cơ hội thành công đang đến gần chỉ có điều bạn có dũng cảm vượt qua giai đoạn khó khăn ở thời điểm hiện tại để nắm lấy vinh quang hay không.

Thực Thần trợ mệnh cũng đem đến cơ hội kiếm tiền về túi cho tuổi Thân trong ngày này. Nhiều người có lộc mà không biết, bên cạnh đó những chuyện liên quan đến tiền cũng hanh thông. Nhưng hôm nay bạn không nên dính vào cờ bạc cũng không được tính chuyện đầu tư đâu nhé.

Tình duyên có màu hồng vì Thổ sinh Kim. Có một số việc chỉ có thể nói với chính mình, không thể tâm sự với bất cứ ai vì họ đâu hiểu bạn nhưng có lẽ làm vậy sẽ tốt cho bạn hơn. Thời gian này bạn cũng bận rộn nhiều việc nên không có thời gian rảnh để thất tình.

