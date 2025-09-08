Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/9/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 08/09/2025 16:15

3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc.

Tuổi Mùi

Hôm nay là ngày thích hợp để người tuổi Mùi đầu tư, làm ăn bởi cục diện Nhị Hợp ắt hẳn sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều. Bản mệnh có thể dựa vào khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác để tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn. Bạn cũng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Bản thân bạn vốn luôn nhiệt tình với người khác nên người khác cũng sẽ rất sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Vận trình tình cảm của bản mệnh có chuyển biến tích cực. Những mâu thuẫn và hiểu lầm trước đó dần được hóa giải nên tình cảm gia đình cũng cải thiện khá nhiều so với khoảng thời gian trước.  Bạn luôn muốn mình là bạn bè và điểm tựa của con cái.

 

Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/9/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất sẽ diễn ra tương đối dễ dàng. Tính chất công việc hiện tại không có gì phức tạp nên không thể làm khó được người tuổi này. Thế nhưng, bản mệnh cũng cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói ở nơi công sở để tránh rước họa vào người. 

May mắn, phương diện tài lộc của bản mệnh lại có nhiều điểm sáng. Thiên Tài cho thấy một số người còn có cơ hội giàu lên nhanh chóng dựa vào vận may. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải xác định rằng mình không nên quá dựa dẫm vào số tiền "từ trên trời rơi xuống".

Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/9/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Cát Tinh nâng đỡ trong ngày đầu tuần giúp cho người tuổi này tìm ra được hướng đi đúng đắn cho mình. Ngoài ra, bản mệnh sẽ nhanh chóng vượt qua được mọi khó khăn trong công việc khi giữ được sự bình tĩnh và thông suốt khi giải quyết vấn đề. 

Bên cạnh đó, ận trình tài lộc vượng tiến. Con giáp này dễ dàng kiếm tiền từ những công việc kinh doanh, buôn bán của mình nhờ gặp được Quý Nhân phù trợ. Từ đó, bạn có thể nâng cao được chất lượng cuộc sống hiện tại. 

Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/9/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Ba 9/9/2025, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Ba 9/9/2025, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Thứ Ba 9/9/2025, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/9/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/9/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Phim Thành Long lập kỷ lục phòng vé, thay đổi định kiến 'chỉ là sao võ thuật' trong mắt khán giả

Phim Thành Long lập kỷ lục phòng vé, thay đổi định kiến 'chỉ là sao võ thuật' trong mắt khán giả

Sao quốc tế 38 phút trước
Kẻ côn đồ tấn công chị dâu, đâm Thiếu tá công an tử vong

Kẻ côn đồ tấn công chị dâu, đâm Thiếu tá công an tử vong

Đời sống 41 phút trước
Liên tiếp 5 ngày tới (9/9 - 13/9), 3 con giáp trúng số đổi đời, buôn gì cũng lãi, làm chơi hưởng thật, giàu càng thêm giàu

Liên tiếp 5 ngày tới (9/9 - 13/9), 3 con giáp trúng số đổi đời, buôn gì cũng lãi, làm chơi hưởng thật, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Ô tô mất lái lật trên đường cao tốc khiến 3 sinh viên tử vong, 8 người bị thương

Ô tô mất lái lật trên đường cao tốc khiến 3 sinh viên tử vong, 8 người bị thương

Video 1 giờ 14 phút trước
Chứng kiến cảnh vợ bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ, người chồng hoảng loạn, liên tục khóc nức nở

Chứng kiến cảnh vợ bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ, người chồng hoảng loạn, liên tục khóc nức nở

Video 1 giờ 29 phút trước
Nhìn ra ngoài, học sinh la hét khi thấy cảnh tượng trăn khủng treo lủng lẳng bên cạnh cửa sổ lớp học

Nhìn ra ngoài, học sinh la hét khi thấy cảnh tượng trăn khủng treo lủng lẳng bên cạnh cửa sổ lớp học

Video 1 giờ 34 phút trước
Đang cùng cháu trai 4 tuổi đi dạo trên phố, người đàn ông bị hai con bò đực hung dữ lao tới tấn công

Đang cùng cháu trai 4 tuổi đi dạo trên phố, người đàn ông bị hai con bò đực hung dữ lao tới tấn công

Video 1 giờ 45 phút trước
Trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, cuộc đời êm ấm

Trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tai nạn thương tâm: Bé trai 2 tháng tuổi tử vong sau khi bị đàn khỉ bắt cóc

Tai nạn thương tâm: Bé trai 2 tháng tuổi tử vong sau khi bị đàn khỉ bắt cóc

Video 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI về vụ khách hàng tố bác sĩ nha khoa dùng hung khí tấn công

Thông tin MỚI về vụ khách hàng tố bác sĩ nha khoa dùng hung khí tấn công

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người phụ nữ, phi tang xác cách hiện trường 70km

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người phụ nữ, phi tang xác cách hiện trường 70km

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/9/2025, 3 con giáp có vận trình xuôi chèo mát mái, tiền của gấp bội, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/9/2025, 3 con giáp có vận trình xuôi chèo mát mái, tiền của gấp bội, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Liên tiếp 5 ngày tới (9/9 - 13/9), 3 con giáp trúng số đổi đời, buôn gì cũng lãi, làm chơi hưởng thật, giàu càng thêm giàu

Liên tiếp 5 ngày tới (9/9 - 13/9), 3 con giáp trúng số đổi đời, buôn gì cũng lãi, làm chơi hưởng thật, giàu càng thêm giàu

Trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, cuộc đời êm ấm

Trong 15 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, cuộc đời êm ấm

Bước qua ngày 9/9/2025, 3 con giáp này ngồi trên đống tiền, của nả chất đầy tay, tình duyên rực rỡ ít ai sánh bằng

Bước qua ngày 9/9/2025, 3 con giáp này ngồi trên đống tiền, của nả chất đầy tay, tình duyên rực rỡ ít ai sánh bằng

Nửa cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, chạm tay vào may mắn, thành công trải thảm hồng

Nửa cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, chạm tay vào may mắn, thành công trải thảm hồng

Trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp bắc thang đến thành công, làm ăn khấm khá, rộng đường tiến thân, cuộc đời no đủ

Trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp bắc thang đến thành công, làm ăn khấm khá, rộng đường tiến thân, cuộc đời no đủ

Trong vòng 3 tháng tiếp theo của năm 2025, 3 con giáp bắc thang đến thành công, ngân khố căng tràn, may mắn thấm vào người, tương lai xán lạn

Trong vòng 3 tháng tiếp theo của năm 2025, 3 con giáp bắc thang đến thành công, ngân khố căng tràn, may mắn thấm vào người, tương lai xán lạn