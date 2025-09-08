Chứng kiến cảnh vợ bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ, người chồng hoảng loạn, liên tục khóc nức nở

Sự việc xảy ra vào ngày 3/9, trên đường Klang West Port hướng từ Đảo Indah đến Klang, Malaysia. Cú va chạm khiến cả 3 người trên xe ngã xuống đường. Không may, người vợ đã bị chiếc xe tải hạng nặng cán qua người và tử vong tại chỗ.

Video 1 giờ 29 phút trước 1 giờ 29 phút trước Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chung-kien-canh-vo-bi-xe-au-keo-can-tu-vong-tai-cho-nguoi-chong-hoang-loan-lien-tuc-khoc-nuc-no-741489.html