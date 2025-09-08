Chứng kiến cảnh vợ bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ, người chồng hoảng loạn, liên tục khóc nức nở

Sự việc xảy ra vào ngày 3/9, trên đường Klang West Port hướng từ Đảo Indah đến Klang, Malaysia. Cú va chạm khiến cả 3 người trên xe ngã xuống đường. Không may, người vợ đã bị chiếc xe tải hạng nặng cán qua người và tử vong tại chỗ.
Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

