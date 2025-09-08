Nhìn ra ngoài, học sinh la hét khi thấy cảnh tượng trăn khủng treo lủng lẳng bên cạnh cửa sổ lớp học

Đoạn clip cho thấy con trăn treo mình trên mái nhà khiến những đứa trẻ tại Trường Nong Chae Waen ở Chonburi, Thái Lan, hoảng sợ vào ngày 21/8. Các giáo viên đã sơ tán học sinh khỏi phòng và gọi đội cứu hộ động vật đến giúp đỡ.

