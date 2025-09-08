Đang cùng cháu trai 4 tuổi đi dạo trên phố, người đàn ông bị hai con bò đực hung dữ lao tới tấn công

Một người đàn ông 58 tuổi đã bị thương sau khi bị những con bò tấn công ở khu vực Khajuha thuộc Lucknow, Ấn Độ. Đoạn clip ghi lại cho thấy, một trong những con bò đực đã dùng sừng húc Rastogi, nhấc ông lên không trung trước khi quật ông xuống đất, khiến ông bị thương nặng.
Video 1 giờ 28 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

