Ô tô mất lái lật trên đường cao tốc khiến 3 sinh viên tử vong, 8 người bị thương

Nhóm sinh viên này theo học tại Đại học RK Rajkot và đang trên đường từ Rajkot đến Diu thì vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Vụ tai nạn xảy ra đêm muộn 5/9, trên đường cao tốc Rajkot-Bhavnagar ở bang Gujarat, Ấn Độ khiến 3 người tử vong, 8 người bị thương.

