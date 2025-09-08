Thót tim cảnh tượng tòa nhà 3 tầng bất ngờ đổ sập như bộ bài sau cơn mưa lớn

Một tòa nhà 3 tầng ở Ludhiana, bang Punjab, Ấn Độ, đổ sập như một bộ bài, chỉ trong chốc lát đã tan thành tro bụi và gạch vụn. Các quan chức cho biết công trình đã ở trong tình trạng xuống cấp và mưa liên tục đã làm nó yếu đi, dẫn đến sụp đổ đột ngột và gây ra sự hoảng loạn trong khu vực.

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

