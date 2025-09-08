Thót tim cảnh tượng tòa nhà 3 tầng bất ngờ đổ sập như bộ bài sau cơn mưa lớn

Một tòa nhà 3 tầng ở Ludhiana, bang Punjab, Ấn Độ, đổ sập như một bộ bài, chỉ trong chốc lát đã tan thành tro bụi và gạch vụn. Các quan chức cho biết công trình đã ở trong tình trạng xuống cấp và mưa liên tục đã làm nó yếu đi, dẫn đến sụp đổ đột ngột và gây ra sự hoảng loạn trong khu vực.
Video 2 giờ 0 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi