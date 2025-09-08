Qua xác minh, sự việc xảy ra vào ngày 3/9 tại nha khoa T.C trên đường Trần Thị Nghĩ (phường Hạnh Thông).

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 8/9, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị chủ một cơ sở nha khoa ở phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp (cũ), TPHCM, hành hung và đập phá tài sản.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chị T kể lại, chiều ngày 3/9 chị đi cùng người bạn tên PU (33 tuổi) đến nha khoa Tuyết Chinh ở đường Trần Thị Nghỉ để kiểm tra, chỉnh sửa hàm răng đã được niềng. Sau khi trình bày nguyện vọng được gặp trực tiếp bác sĩ C, chị T chờ ở khu vực lễ tân.

Nạn nhân là chị T., khách hàng cũ của phòng khám. Chị T. cho biết khi đến hỏi về tình trạng răng, bất ngờ chị bị bà C. (chủ cơ sở) lao vào tấn công, chửi mắng, xúc phạm.

“Tôi đang ngồi chờ thì bà C bước ra tay cầm một cây gậy sắt, loại vẫn thường dùng để tập xà đơn. Ngay sau đó bà tấn công, giằng tôi xuống đất, giật điện thoại ném vỡ, giật luôn kính mắt rồi đuổi tôi ra ngoài” – chị T bất bình.

Theo chị T, sự việc này xuất phát từ quá trình điều trị răng tại cơ sở của bà C từ năm 2021. Khi đó, chị được bạn bè giới thiệu là nơi uy tín nên đã chọn niềng răng ở đây. Tuy nhiên, sau thời gian điều trị, tình trạng răng ngày càng xấu đi. Khi đi khám ở bệnh viện, chị được thông báo phác đồ điều trị sai, cần can thiệp lại.

“Tôi đã nhiều lần liên hệ nhưng không gặp được bác sĩ C. Mỗi lần đến chỉ có một nhân viên khác thăm khám, nhắn tin thì bác sĩ chỉ thả tim, gần như không trao đổi. Tôi thấy răng hư một phần do bác sĩ không theo dõi sát sao” – chị T chia sẻ.

Hình ảnh được cho là bà C. hành hung khách hàng lan truyền trên MXH - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngày 3/9, khi tiếp tục đến cơ sở để làm việc, hai bên không tìm được tiếng nói chung, sau đó xảy ra xô xát như clip lan truyền trên mạng.

Chị T cho biết sau vụ việc, chị bị đa chấn thương, kính mắt bị mất, điện thoại iPhone 11 bị hư hỏng nặng nên đã đến Công an phường Hạnh Thông trình báo. Chị PU, bạn đi cùng, xác nhận mình bị bà C tác động vào đầu, choáng váng và phải nhập viện. “Tôi bị đánh choáng váng, nôn mửa, sau đó cùng bạn vào bệnh viện cấp cứu” – chị PU nói.

Theo Công an phường Hạnh Thông, ngay chiều hôm đó cả ba người liên quan đã được mời lên làm việc. Sau đó, hai nạn nhân nhập viện điều trị. Đến ngày 8-9, chị PU do thương tích nhẹ đã xuất viện, còn chị T vẫn nằm viện để điều trị.

Bà C dùng cây gậy sắt đe dọa và giật điện thoại của chị T ném xuống nền gạch - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Chị T cho biết thêm sau khi sự việc xảy ra, chồng bà C có đến bệnh viện xin lỗi nhưng người trực tiếp hành hung lại không có động thái gì.

“Người gây ra vụ việc là bác sĩ C, nhưng từ hôm đó đến nay không hề tới thăm hỏi, xin lỗi hay đền bù. Chúng tôi hiểu chị ấy có áp lực, có con nhỏ, nhưng hành xử như vậy mà không cầu thị, không một lời xin lỗi thì không thể chấp nhận. Chồng chị ấy đâu phải người đánh tụi tôi” – chị T bày tỏ.

Theo chị T, từ lúc niềng răng đến nay chị đã chi hàng chục triệu đồng cho việc thăm khám, chỉnh sửa nhưng răng vẫn hỏng. Ngày 3-9, mục đích của chị khi đến cơ sở chỉ là trao đổi thẳng thắn về chi phí cũng như tình trạng răng sau điều trị, nhưng không ngờ dẫn đến xô xát.

Ngoài ra, chị đề nghị cơ quan công an xử lý theo quy định và mong ngành y tế có biện pháp chấn chỉnh, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở nha khoa.