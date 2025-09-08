Trong ngày 7/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị phát hiện một phụ nữ được phát hiện tử vong nghi do đuối nước tại một con suối khi đi làm rẫy, một người đàn ông tử vong khi đốt thực bì.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 8-9, cơ quan chức năng 2 địa phương ở tỉnh Quảng Trị - xác nhận đang tiến hành điều tra nguyên nhân có 2 trường hợp người dân tử vong do ngạt khói và đuối nước trong lúc làm rừng, phát rẫy.

Khoảng 13 giờ ngày 7/9 cùng ngày, ông H.T.L (60 tuổi, trú thôn Chày Lập, xã Phong Nha) vào khu rừng keo cách nhà 500 m để dọn cành nhánh và đốt thực bì chuẩn bị trồng mới.

Trong 2 ngày 7/9, xảy ra 2 người tử vong ở Quảng Trị. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Trong lúc đốt, ông L. bị ngạt khói và tử vong tại chỗ. Người thân sau đó phát hiện và đưa thi thể về mai táng.

Cũng trong ngày 7/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng xảy ra vụ một người tử vong bất thường. Cụ thể theo báo Thanh Niên, lúc 15 giờ hôm nay 7/9, Đồn biên phòng Hướng Phùng nhận được tin báo từ người dân về việc tại thôn Phùng Lâm có một người đi làm rẫy nghi bị đuối nước.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động các cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân tại một con suối cách địa phận thôn Phùng Lâm khoảng 800 mét.

Hiện trường người phụ nữ đuối nước tử vong. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Qua xác minh thông tin, người tử vong là bà L.T.T (64 tuổi, trú tại thôn Phùng Lâm, xã Hướng Phùng). Hiện tại, thi thể bà T. đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Nguyên nhân vụ tử vong vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra và khuyến cáo người dân khi đi làm rừng nên đi theo nhóm để kịp thời hỗ trợ nếu xảy ra sự cố, đồng thời cẩn trọng trong quá trình đốt thực bì, phát rẫy để tránh tai nạn đáng tiếc.

