Huế: Đang dập đám cháy rừng thì phát hiện thi thể người đàn ông tử vong tại hiện trường

Đời sống 05/09/2025 09:27

Hiện Đồn Biên phòng Vinh Xuân đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 5/9, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế cho biết, lực lượng của đơn vị đã phối hợp dập tắt một vụ cháy rừng tại xã Phú Vinh, trong quá trình chữa cháy đã phát hiện thi thể một người đàn ông.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 4/9, một đám cháy đã bùng phát tại khu vực rừng tràm sản xuất thuộc thôn 6, xã Phú Vinh, TP Huế. Khu vực xảy ra hỏa hoạn thuộc diện tích đất rừng của hai hộ gia đình là ông Trần Sang (61 tuổi) và ông Trần Mãi (70 tuổi), cùng trú tại địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Vinh Xuân (Bộ đội Biên phòng TP Huế) đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai công tác dập lửa.

Huế: Đang dập đám cháy rừng thì phát hiện thi thể người đàn ông tử vong tại hiện trường - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ cháy. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Đến 19 giờ 13 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khoanh vùng và khống chế. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể. Nạn nhân được xác định là ông Trần Mãi (70 tuổi).

Nguyên nhân ban đầu được cho là trong lúc đốt thực bì, do thần kinh không ổn định, ông Mãi đã không may để lửa lan rộng gây ra hỏa hoạn.

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, đến khoảng 20h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, diện tích bị ảnh hưởng khoảng 1ha. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể. Qua nhận dạng ban đầu, nạn nhân là ông Trần Mãi. Nguyên nhân ban đầu được xác định, ông Mãi có biểu hiện thần kinh không ổn định, trong lúc đốt thực bì gây ra hỏa hoạn.

Hiện Đồn Biên phòng Vinh Xuân đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Huế: Cháy rừng dữ dội, huy động gần 400 người tham gia dập lửa, 9 ha rừng bị thiệt hại

Huế: Cháy rừng dữ dội, huy động gần 400 người tham gia dập lửa, 9 ha rừng bị thiệt hại

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng chức năng Huế đã huy động các lực lượng tham gia chữa cháy gần 400 người.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy rừng ở Huế phát hiện người trong đám cháy tin mới

TIN MỚI NHẤT

Vì sao phải cài bông hồng lên áo trong ngày lễ Vu Lan?

Vì sao phải cài bông hồng lên áo trong ngày lễ Vu Lan?

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Nóng: Kẹo Kera do Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs bán chỉ chiếm 0,61% đến 0,75% bột rau củ

Nóng: Kẹo Kera do Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs bán chỉ chiếm 0,61% đến 0,75% bột rau củ

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Cô gái 25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có 'eo con kiến'

Cô gái 25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có 'eo con kiến'

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Tôm giàu giá trị dinh dưỡng nhưng ăn thế nào để tốt cho sức khỏe?

Tôm giàu giá trị dinh dưỡng nhưng ăn thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Trong 2 ngày cuối tuần (6-7/9/2025), 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền vô ào ào, làm ăn thuận lợi, may mắn tụ hội, cuộc đời êm ấm, mọi việc hanh thông

Trong 2 ngày cuối tuần (6-7/9/2025), 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền vô ào ào, làm ăn thuận lợi, may mắn tụ hội, cuộc đời êm ấm, mọi việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Bé trai nặng 6,2kg chào đời đúng ngày Quốc khánh 2/9

Bé trai nặng 6,2kg chào đời đúng ngày Quốc khánh 2/9

Sức khỏe 1 giờ 40 phút trước
3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn sau ngày 5/9/2025

3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn sau ngày 5/9/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sức khỏe hiện tại của bé gái bị bầm tím mặt sau khoảng 7 tiếng ở nhà trẻ

Sức khỏe hiện tại của bé gái bị bầm tím mặt sau khoảng 7 tiếng ở nhà trẻ

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm cầm đầu nhóm cướp giật táo tợn khi đang trên đường tẩu thoát

Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm cầm đầu nhóm cướp giật táo tợn khi đang trên đường tẩu thoát

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Đời sống 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tàu điện trật bánh đâm vào tòa nhà bên đường khiến ít nhất 15 người tử vong, 18 người bị thương

Tàu điện trật bánh đâm vào tòa nhà bên đường khiến ít nhất 15 người tử vong, 18 người bị thương

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao phải cài bông hồng lên áo trong ngày lễ Vu Lan?

Vì sao phải cài bông hồng lên áo trong ngày lễ Vu Lan?

Nóng: Kẹo Kera do Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs bán chỉ chiếm 0,61% đến 0,75% bột rau củ

Nóng: Kẹo Kera do Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs bán chỉ chiếm 0,61% đến 0,75% bột rau củ

Cô gái 25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có 'eo con kiến'

Cô gái 25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có 'eo con kiến'

Sức khỏe hiện tại của bé gái bị bầm tím mặt sau khoảng 7 tiếng ở nhà trẻ

Sức khỏe hiện tại của bé gái bị bầm tím mặt sau khoảng 7 tiếng ở nhà trẻ

Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm cầm đầu nhóm cướp giật táo tợn khi đang trên đường tẩu thoát

Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm cầm đầu nhóm cướp giật táo tợn khi đang trên đường tẩu thoát

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo