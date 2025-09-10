Chúc mừng 3 con giáp được sao tốt soi chiếu trong thứ 4, thứ 5 này nên số hưởng giàu to, sự nghiệp tiến xa, VẠN SỰ NHƯ Ý, mọi điều hanh thông

Trong thứ 4, thứ 5 này, dưới sự giúp đỡ của Tam Hợp, người tuổi Sửu dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người nhờ sự điềm tĩnh hiếm có của mình. Bản mệnh có khả năng thuyết phục và lãnh đạo, nhờ thế mà bạn có thể đưa cả tập thể đi tới thành công. Tuy nhiên, nếu đã đứng ở vị thế lãnh đạo thì bản mệnh cần tiếp xúc với mọi người nhiều hơn.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Cho dù có bận rộn đến đâu, bạn cũng không quên dành thời gian cho gia đình. Bạn biết rằng gia đình là sẽ luôn cổ vũ, giúp mình vững vàng trước sóng gió cuộc đời.

Trong thứ 4, thứ 5 này, Thiên Tài giúp con giáp tuổi Dần quyết tâm hơn trong việc gia tăng tài sản, thu nhập trong hoàn cảnh không mấy thuận lợi như hiện nay. Bạn sẵn sàng làm những việc nhỏ có nguồn thu không nhiều để chúng có thể tích lũy nhiều thêm dần theo thời gian. Nhờ vậy mà nguồn lợi nhuận thu về nhiều hơn so với dự tính, gặp vận nên cực khởi sắc, phất lên trông thấy.

Ảnh minh họa: Internet

Mộc khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa nắng thất thường như thế này bạn phải biết bảo vệ cơ thể của mình, đừng lơ là nhất là trong thời gian dịch bệnh như hiện nay bạn nhé.

Con giáp tuổi Thân

Trong thứ 4, thứ 5 này, tuổi Thân may mắn được Chính Quan nâng đỡ nên thi cử rất thuận lợi, xin việc, xin thăng chức hay thi công chức cũng như ý. Đường tài lộc mang năng lượng tích cực dồi dào, không phải lo nghĩ nhiều vì tiền. Những người làm ăn buôn bán có thu hoạch khá trong ngày, sản phẩm hữu ích, đánh trúng thị hiếu khách hàng.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm may mắn nhờ Thổ sinh Kim. Thân có vài người bạn chân thành bên cạnh, nhiều khi không hài lòng với thái độ của bạn nhưng vẫn ở bên khuyên nhủ chứ không bỏ đi. Người trong nhà cũng không chấp vặt thái độ của bạn lúc khó ở vì biết thừa tính cách bạn ra sao.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!