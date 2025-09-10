Trong vòng 2 tuần cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp có tiền đồ rực rỡ, trải thảm đón Quý Nhân, giàu có hiển vinh, hưởng trọn tinh hoa

Trong vòng 2 tuần cuối tháng 9 dương lịch, nhờ cát khí của Tam Hội, người tuổi Thân có một ngày đầy ắp niềm vui và sự hài lòng. Bạn sẽ thấy rằng một số điều khó khăn và căng thẳng đã kết thúc. Một quý nhân sẵn sàng hỗ trợ bạn có thể xuất hiện, mang đến những cơ hội nghề nghiệp hoàn toàn mới. Tuy nhiên, đừng bất cẩn.

May mắn về tài chính cũng sẽ tăng lên. Nếu bạn đang kinh doanh, bạn sẽ có những khoản lợi nhuận nhất định. Các khoản đầu tư trước đó cũng có thể mang lại kết quả khả quan. Người làm công ăn lương chủ yếu vẫn dựa vào khoản tiền lương hàng tháng.

Con giáp tuổi Tuất

Trong vòng 2 tuần cuối tháng 9 dương lịch, Chính Tài hỗ trợ để tuổi Tuất xử lý một khoản nợ lớn, thu nhập đang tăng lên từ nhiều hướng khác nhau khi bạn không ngừng tham gia các cơ hội để kiếm thêm tiền từ công việc chính và phụ. Nếu ai chưa bắt tay hành động thì đây là thời điểm lý tưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Những nhận định, đánh giá của bạn thời gian này khá đúng nhưng không phải ai cũng tin tưởng. Thay vì ép người ta làm theo ý mình thì hãy làm cho cuộc sống của chính mình tốt hơn, mọi người sẽ muốn học tập theo.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong vòng 2 tuần cuối tháng 9 dương lịch, công việc của Ngọ gặp Thiên Ấn chiếu cố nên khá là uy quyền khi đi làm, nói có người nghe, làm có người công nhận. Công sức của bạn bỏ ra bấy lâu nay cuối cùng cũng được cấp trên nhìn thấy, không phải áy náy nữa. Chỉ cần làm tốt việc của mình, không cao ngạo thì thành công nào cũng sẽ tới.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của con giáp này khá sáng. Bạn độc lập tài chính và lao động chính đáng để có một khoản riêng không phải sống phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Mọi chuyện đều đến tay bạn tự lo từ đầu đến cuối, không cần dựa dẫm ai vì sợ sau này bị người khác kể công, cực phiền hà.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!