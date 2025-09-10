Danh tính chàng trai là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội

Đời sống 10/09/2025 12:49

Ngọc Duy vượt qua gần 1.000 thí sinh, trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở trường Đại học Y Hà Nội.

Theo thông tin từ VnExpress, chiều 9/9, ở buổi đăng ký chuyên ngành, Duy được xướng tên đầu tiên. Tân bác sĩ nội trú hô vang: "Vũ Ngọc Duy, số thứ tự 1, chuyên ngành Sản phụ khoa, trường Đại học Y Hà Nội". Cả hội trường vỗ tay, đại diện bộ môn trao hoa và thư chúc mừng. Bên ngoài hội trường, nhiều bạn bè đợi sẵn, ôm chầm lấy Duy.

"Mình rất bất ngờ khi trở thành thủ khoa bởi ban đầu chỉ kỳ vọng trong top 20 để có thể chọn được ngành yêu thích", Duy nói.

 

Cựu học sinh trường THPT chuyên Vĩnh Phúc cho biết sớm xác định theo đuổi ngành Y bởi có hình dung nghề nghiệp rõ ràng khi mẹ là bác sĩ, anh trai là điều dưỡng. Dù được xét tuyển thẳng vào nhiều trường nhờ giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Duy quyết định chọn Đại học Y Hà Nội.

Vào trường năm 2019, Duy gặp khó khăn ban đầu khi phải học môn liên quan kiến thức Hóa và Sinh ở THPT. Kết quả, chàng sinh viên năm thứ nhất đạt chưa tới 6 điểm, thấp so với nhiều bạn trong lớp.

"Mình có chút hoảng, nghĩ rằng chặng đường tới sẽ khó khăn. Nhưng thực tế, mọi chuyện lại suôn sẻ hơn mình nghĩ", Duy nói.

Danh tính chàng trai là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội - Ảnh 1
Ngọc Duy công bố lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú tại buổi Macth Day, chiều 9/9 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Từ năm thứ hai, với các môn cơ sở đặc thù của ngành như Giải phẫu, Sinh lý..., Duy áp dụng cách học như hồi còn ở đội tuyển ôn thi quốc gia, rèn tư duy, tìm kiếm những thứ mới từ kiến thức cốt lõi và sẵn sàng hỏi thầy cô nếu còn băn khoăn.

Duy chủ động tìm tài liệu từ nhiều nguồn, như giáo trình, tài liệu trong thư viện, các bài báo khoa học, báo cáo hội nghị, tài liệu nước ngoài hay các video trên Youtube. Không đợi đến 1-2 ngày trước kỳ thi mới học, Duy luôn học ngay từ khi bắt đầu mỗi môn để kiến thức ngấm dần, giúp nhớ lâu hơn.

Nam sinh cũng tìm cách liên kết kiến thức ở các môn một cách logic. Chẳng hạn, khi học Giải phẫu về xương cánh tay, Duy sẽ xem luôn các bài về gãy xương cánh tay ở bộ môn Ngoại, đồng thời tận dụng thời gian học lâm sàng ở viện để thăm hỏi bệnh nhân, tìm hiểu các triệu chứng, cách điều trị bệnh.

Cách học trên giúp Duy trở thành một trong 46 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi hệ bác sĩ của trường với điểm tổng kết 8,11/10, thuận lợi trong quá trình ôn thi bác sĩ nội trú.

Danh tính chàng trai là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội - Ảnh 2
Duy nhận bằng tốt nghiệp bác sĩ loại giỏi, cuối tháng 8 - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Ngọc Duy cho biết 6 năm qua học y khoa không quá căng thẳng, nhưng điều quan trọng phải bắt đầu sớm từ năm thứ 2, 3, đến năm 6 khi đối diện với lượng kiến thức lớn sẽ nhẹ nhàng hơn.

Từ học kỳ 2 năm thứ 5, Ngọc Duy chính thức tập trung ôn thi bác sĩ nội trú. Sáng học ở bệnh viện, chiều học lý thuyết ở giảng đường, buổi tối ôn thi tại nhà.

Những năm cuối vừa ôn thi cho các môn học ở trường, vừa đặt mục tiêu mỗi tuần học một môn cho kỳ thi nội trú.

Kỳ thi bác sĩ nội trú có 3 bài thi chính với 8 môn. Bài thứ nhất là bài thi tổng hợp cơ sở (tổng hợp nhiều môn cơ sở), bài 2 là bài chuyên ngành 1 (nội và nhi), bài 3 là chuyên ngành 2 (ngoại và sản).

Ngọc Duy cho rằng nếu học chắc cơ sở sẽ nắm được lâm sàng, chắc lâm sàng sẽ thấy phần cơ sở có ý nghĩa. Chính vì vậy, từ năm 4 đến năm 6, nam bác sĩ đã cố gắng kết hợp cả kiến thức cơ sở và lâm sàng, đến khi ôn tập lại sẽ nhẹ nhàng hơn.

"Thời gian ôn bác sĩ nội trú chỉ học và học. Buổi sáng 7h lên giảng đường học đến 22h30 tối, ăn trưa, tối tại trường. Mỗi ngày có thể học 13 tiếng ở giảng đường, tối đến về nhà tắm rửa lại tiếp tục học", Ngọc Duy kể lại.

Theo Ngọc Duy, việc trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú là niềm vui, sự may mắn. Trong 3 năm học tới, Ngọc Duy sẽ cố gắng tích lũy thật nhiều kiến thức, bước qua chặng đường mà không phải ai cũng đi tới vạch đích.

Bố đỗ xe ven đường, 2 con nhỏ tử vong khi xe bất ngờ lao xuống sông

Bố đỗ xe ven đường, 2 con nhỏ tử vong khi xe bất ngờ lao xuống sông

Vụ việc xảy ra vào khoảng gần 12h trưa ngày thứ Năm, 4/9 vừa qua tại thị trấn Port Dickson thuộc bang Negeri Sembilan, Malaysia.

Xem thêm
Từ khóa:   bác sĩ nội trú tin moi Trường ĐH Y Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Mẹo chọn nước hoa phù hợp phong cách cá nhân: Hướng dẫn từ A đến Z

Mẹo chọn nước hoa phù hợp phong cách cá nhân: Hướng dẫn từ A đến Z

Làm đẹp 49 phút trước
Bố đỗ xe ven đường, 2 con nhỏ tử vong khi xe bất ngờ lao xuống sông

Bố đỗ xe ven đường, 2 con nhỏ tử vong khi xe bất ngờ lao xuống sông

Thế giới 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tinh hoa hội tụ vào 15 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp ngày càng giàu có, tiền đếm không xuể, bội thu lộc khủng, tương lai huy hoàng

Tinh hoa hội tụ vào 15 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp ngày càng giàu có, tiền đếm không xuể, bội thu lộc khủng, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Danh tính đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn

Danh tính đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Video 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/9-12/9), quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/9-12/9), quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Khoảnh khắc có 1-0-2, chú gấu tinh nghịch cố gắng đột nhập vào một nhà hàng, khiến thực khách hoảng sợ bỏ chạy

Khoảnh khắc có 1-0-2, chú gấu tinh nghịch cố gắng đột nhập vào một nhà hàng, khiến thực khách hoảng sợ bỏ chạy

Video 1 giờ 47 phút trước
Hạt sen có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người nên thận trọng khi ăn

Hạt sen có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người nên thận trọng khi ăn

Dinh dưỡng 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Lời khai 'lạnh người' của kẻ tấn công chị dâu, sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ

Lời khai 'lạnh người' của kẻ tấn công chị dâu, sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn

Danh tính đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Nóng: Triệt phá cơ sở sản xuất bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Nóng: Triệt phá cơ sở sản xuất bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Phá bỏ tổ ong vò vẽ đốt 3 cháu nhỏ sống trong mái ấm thương vong

Phá bỏ tổ ong vò vẽ đốt 3 cháu nhỏ sống trong mái ấm thương vong

Tá hỏa phát hiện thanh niên chết gục trong quán game, cả quán nghĩ đang ngủ

Tá hỏa phát hiện thanh niên chết gục trong quán game, cả quán nghĩ đang ngủ

Bình gas mini ở quán nhậu phát nổ lúc nửa đêm, nhiều người bỏng đen mặt

Bình gas mini ở quán nhậu phát nổ lúc nửa đêm, nhiều người bỏng đen mặt