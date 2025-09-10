Danh tính chàng trai là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội

"Mình rất bất ngờ khi trở thành thủ khoa bởi ban đầu chỉ kỳ vọng trong top 20 để có thể chọn được ngành yêu thích", Duy nói.

Theo thông tin từ VnExpress, chiều 9/9, ở buổi đăng ký chuyên ngành, Duy được xướng tên đầu tiên. Tân bác sĩ nội trú hô vang: "Vũ Ngọc Duy, số thứ tự 1, chuyên ngành Sản phụ khoa, trường Đại học Y Hà Nội". Cả hội trường vỗ tay, đại diện bộ môn trao hoa và thư chúc mừng. Bên ngoài hội trường, nhiều bạn bè đợi sẵn, ôm chầm lấy Duy.

Cựu học sinh trường THPT chuyên Vĩnh Phúc cho biết sớm xác định theo đuổi ngành Y bởi có hình dung nghề nghiệp rõ ràng khi mẹ là bác sĩ, anh trai là điều dưỡng. Dù được xét tuyển thẳng vào nhiều trường nhờ giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Duy quyết định chọn Đại học Y Hà Nội.

Vào trường năm 2019, Duy gặp khó khăn ban đầu khi phải học môn liên quan kiến thức Hóa và Sinh ở THPT. Kết quả, chàng sinh viên năm thứ nhất đạt chưa tới 6 điểm, thấp so với nhiều bạn trong lớp.

"Mình có chút hoảng, nghĩ rằng chặng đường tới sẽ khó khăn. Nhưng thực tế, mọi chuyện lại suôn sẻ hơn mình nghĩ", Duy nói.

Ngọc Duy công bố lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú tại buổi Macth Day, chiều 9/9 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Từ năm thứ hai, với các môn cơ sở đặc thù của ngành như Giải phẫu, Sinh lý..., Duy áp dụng cách học như hồi còn ở đội tuyển ôn thi quốc gia, rèn tư duy, tìm kiếm những thứ mới từ kiến thức cốt lõi và sẵn sàng hỏi thầy cô nếu còn băn khoăn.

Duy chủ động tìm tài liệu từ nhiều nguồn, như giáo trình, tài liệu trong thư viện, các bài báo khoa học, báo cáo hội nghị, tài liệu nước ngoài hay các video trên Youtube. Không đợi đến 1-2 ngày trước kỳ thi mới học, Duy luôn học ngay từ khi bắt đầu mỗi môn để kiến thức ngấm dần, giúp nhớ lâu hơn.

Nam sinh cũng tìm cách liên kết kiến thức ở các môn một cách logic. Chẳng hạn, khi học Giải phẫu về xương cánh tay, Duy sẽ xem luôn các bài về gãy xương cánh tay ở bộ môn Ngoại, đồng thời tận dụng thời gian học lâm sàng ở viện để thăm hỏi bệnh nhân, tìm hiểu các triệu chứng, cách điều trị bệnh.

Cách học trên giúp Duy trở thành một trong 46 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi hệ bác sĩ của trường với điểm tổng kết 8,11/10, thuận lợi trong quá trình ôn thi bác sĩ nội trú.

Duy nhận bằng tốt nghiệp bác sĩ loại giỏi, cuối tháng 8 - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Ngọc Duy cho biết 6 năm qua học y khoa không quá căng thẳng, nhưng điều quan trọng phải bắt đầu sớm từ năm thứ 2, 3, đến năm 6 khi đối diện với lượng kiến thức lớn sẽ nhẹ nhàng hơn.

Từ học kỳ 2 năm thứ 5, Ngọc Duy chính thức tập trung ôn thi bác sĩ nội trú. Sáng học ở bệnh viện, chiều học lý thuyết ở giảng đường, buổi tối ôn thi tại nhà.

Những năm cuối vừa ôn thi cho các môn học ở trường, vừa đặt mục tiêu mỗi tuần học một môn cho kỳ thi nội trú.

Kỳ thi bác sĩ nội trú có 3 bài thi chính với 8 môn. Bài thứ nhất là bài thi tổng hợp cơ sở (tổng hợp nhiều môn cơ sở), bài 2 là bài chuyên ngành 1 (nội và nhi), bài 3 là chuyên ngành 2 (ngoại và sản).

Ngọc Duy cho rằng nếu học chắc cơ sở sẽ nắm được lâm sàng, chắc lâm sàng sẽ thấy phần cơ sở có ý nghĩa. Chính vì vậy, từ năm 4 đến năm 6, nam bác sĩ đã cố gắng kết hợp cả kiến thức cơ sở và lâm sàng, đến khi ôn tập lại sẽ nhẹ nhàng hơn.

"Thời gian ôn bác sĩ nội trú chỉ học và học. Buổi sáng 7h lên giảng đường học đến 22h30 tối, ăn trưa, tối tại trường. Mỗi ngày có thể học 13 tiếng ở giảng đường, tối đến về nhà tắm rửa lại tiếp tục học", Ngọc Duy kể lại.

Theo Ngọc Duy, việc trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú là niềm vui, sự may mắn. Trong 3 năm học tới, Ngọc Duy sẽ cố gắng tích lũy thật nhiều kiến thức, bước qua chặng đường mà không phải ai cũng đi tới vạch đích.