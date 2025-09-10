Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Tâm linh - Tử vi 10/09/2025 12:12

Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc.

Tuổi Sửu

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ hanh thông nhờ tài ăn nói khéo và bản tính hòa đồng của mình. Vận trình tài lộc có chiều hướng gia tăng. Người tuổi này hiện đang có nguồn thu nhập phụ cao hơn so với công việc chính, do đó hãy nên cân nhắc lại con đường sự nghiệp của mình. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên yên bình, hạnh phúc. Người tuổi này và đối phương đang dự tính về ra mắt hai bên gia đình, họ hàng. Người độc thân có khả năng tìm được người bạn đời phù hợp. 

Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp người tuổi Ngọ sẽ trở nên thuận lợi đủ đường vào đúng hôm nay. Những kế hoạch trước đó đang dần tiến đến con đường thành công như mong muốn ban đầu của bản mệnh. Ngoài ra, tài lộc của con giáp này được nâng cao nhờ những kế hoạch hợp tác có lợi.

Vận trình tình cảm diễn ra êm xuôi, tốt đẹp. Bản mệnh luôn nhận sự quan tâm của người ấy nên dù có gặp sóng gió gì cũng không sợ. Người độc thân nên tự cho mình cơ hội thì mới có thể tìm kiếm được người phù hợp với mình. 

Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tương đối êm đẹp. Những cơ hội liên tục ập tới khiến con giáp này khá hanh thông trong con đường phát triển sự nghiệp. Hãy tiếp tục phấn đấu chớ lơ là, chủ quan nếu không cơ hội sẽ vụt mất. 

Ngoài ra, vận trình tài lộc của con giáp này cũng sẽ phát tài phát lộc. Con giáp này có nguồn thu nhập rủng rỉnh nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực của chính bản thân trong quá trình làm việc để có được. 

Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 20h ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Đúng 20h ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Mẹo chọn nước hoa phù hợp phong cách cá nhân: Hướng dẫn từ A đến Z

Mẹo chọn nước hoa phù hợp phong cách cá nhân: Hướng dẫn từ A đến Z

Làm đẹp 50 phút trước
Bố đỗ xe ven đường, 2 con nhỏ tử vong khi xe bất ngờ lao xuống sông

Bố đỗ xe ven đường, 2 con nhỏ tử vong khi xe bất ngờ lao xuống sông

Thế giới 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Tinh hoa hội tụ vào 15 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp ngày càng giàu có, tiền đếm không xuể, bội thu lộc khủng, tương lai huy hoàng

Tinh hoa hội tụ vào 15 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp ngày càng giàu có, tiền đếm không xuể, bội thu lộc khủng, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Danh tính đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn

Danh tính đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Video 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/9-12/9), quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/9-12/9), quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Khoảnh khắc có 1-0-2, chú gấu tinh nghịch cố gắng đột nhập vào một nhà hàng, khiến thực khách hoảng sợ bỏ chạy

Khoảnh khắc có 1-0-2, chú gấu tinh nghịch cố gắng đột nhập vào một nhà hàng, khiến thực khách hoảng sợ bỏ chạy

Video 1 giờ 49 phút trước
Hạt sen có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người nên thận trọng khi ăn

Hạt sen có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người nên thận trọng khi ăn

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Lời khai 'lạnh người' của kẻ tấn công chị dâu, sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ

Lời khai 'lạnh người' của kẻ tấn công chị dâu, sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tinh hoa hội tụ vào 15 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp ngày càng giàu có, tiền đếm không xuể, bội thu lộc khủng, tương lai huy hoàng

Tinh hoa hội tụ vào 15 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp ngày càng giàu có, tiền đếm không xuể, bội thu lộc khủng, tương lai huy hoàng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/9-12/9), quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/9-12/9), quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Chúc mừng 3 con giáp được sao tốt soi chiếu trong thứ 4, thứ 5 này nên số hưởng giàu to, sự nghiệp tiến xa, VẠN SỰ NHƯ Ý, mọi điều hanh thông

Chúc mừng 3 con giáp được sao tốt soi chiếu trong thứ 4, thứ 5 này nên số hưởng giàu to, sự nghiệp tiến xa, VẠN SỰ NHƯ Ý, mọi điều hanh thông

Trong vòng 2 tuần cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp có tiền đồ rực rỡ, trải thảm đón Quý Nhân, giàu có hiển vinh, hưởng trọn tinh hoa

Trong vòng 2 tuần cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp có tiền đồ rực rỡ, trải thảm đón Quý Nhân, giàu có hiển vinh, hưởng trọn tinh hoa

3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi sau ngày 10/9/2025

3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi sau ngày 10/9/2025

Qua đêm nay ngày 10/9/2025, 3 con giáp đào hoa nở rộ, tình duyên rực rỡ, người độc thân sớm tìm được người thương như ý

Qua đêm nay ngày 10/9/2025, 3 con giáp đào hoa nở rộ, tình duyên rực rỡ, người độc thân sớm tìm được người thương như ý