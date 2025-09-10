Thủ khoa và top 20 bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành gì?

Theo quy trình, mỗi thí sinh được gọi theo thứ tự kết quả thi và 30 giây để hô vang nguyện vọng chuyên ngành của mình. Thí sinh điểm cao nhất sẽ được chọn đầu tiên, mỗi chuyên ngành đủ chỉ tiêu sẽ đóng lại. Những thí sinh ở phía dưới danh sách sẽ phải chọn các chuyên ngành khác còn chỉ tiêu.

Theo VTC News , chiều 9/9 vừa qua, trường Đại học Y Hà Nội tổ chức sự kiện “Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú năm 2025”. Tại đây, các thí sinh xuất sắc bước vào giây phút quan trọng.

Cụ thể, 7 người trong top 20 chọn chuyên ngành Sản phụ khoa. Kế đến là chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình với 4 lựa chọn. Các chuyên ngành khác được các thí sinh lựa chọn bao gồm Ung thư (3), Chẩn đoán hình ảnh (2), Nội tim mạch (2), Nhi khoa (1) và Gây mê hồi sức (1).

Khi top 20 thí sinh xuất sắc hô vang lựa chọn của mình, nhiều chuyên ngành tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ như Sản Phụ khoa, Phẫu thuật tạo hình.

Theo thông tin VNExpress, Vũ Ngọc Duy, 24 tuổi, quê Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ), đạt 25,09/30 điểm trong kỳ thi hồi tháng 8.

Chiều 9/9, ở buổi đăng ký chuyên ngành, Duy được xướng tên đầu tiên. Tân bác sĩ nội trú hô vang: "Vũ Ngọc Duy, số thứ tự 1, chuyên ngành Sản phụ khoa, trường Đại học Y Hà Nội". Cả hội trường vỗ tay, đại diện bộ môn trao hoa và thư chúc mừng. Bên ngoài hội trường, nhiều bạn bè đợi sẵn, ôm chầm lấy Duy.

Năm nay, chuyên ngành yêu thích của Duy là Sản phụ khoa có 15 chỉ tiêu bác sĩ nội trú. Từ đầu, Duy phán đoán ở trong top 20 mới có cơ hội nên khá áp lực. Hai tháng trước kỳ thi, khi đã hoàn thành các môn, Duy vẫn lên giảng đường ngồi tự ôn luyện. "Kết quả thủ khoa đưa mình đến đúng chuyên ngành đã dự kiến từ đầu", Duy nói.

Duy nhận bằng tốt nghiệp bác sĩ loại giỏi, cuối tháng 8. Ảnh: VNExpress.

Tân bác sĩ nội trú chưa đặt ra nhiều dự định, mà trước mắt dành thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu hành trình ba năm tới, từ tháng sau.

Thông tin từ nhà trường, kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 900 thí sinh tham dự, trong khi chỉ tiêu bác sĩ nội trú chỉ hơn 400.

Đa số thí sinh năm nay là lứa bác sĩ Y khoa đầu tiên học theo chương trình đổi mới của Đại học Y Hà Nội. Phương pháp dạy học, đánh giá cũng thay đổi với mong muốn tạo ra thế hệ bác sĩ có năng lực nghề nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc biệt dành cho sinh viên ngành Y khoa mới ra trường. Chỉ tiêu đào tạo bác sĩ nội trú đối với từng chuyên ngành rất ít, nên kỳ thì này có tỷ lệ chọi cao và diễn ra khá căng thẳng.

Tại Việt Nam hiện có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó Đại học Y Hà Nội thuộc diện lâu đời nhất (từ năm 1974). Bộ Y tế đánh giá đây là chương trình cần thiết để đào tạo bác sĩ giỏi, có kỹ năng thực hành trong bệnh viện.