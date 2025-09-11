Lẻn vào nhà dân bắt trộm chó, người phụ nữ bị rượt đuổi trên phố và cái kết bất ngờ

Đoạn clip ghi lại cho thấy tên trộm đã nhét chú chó Chihuahua vào ba lô và bỏ chạy trong vụ trộm. Camera giám sát tại nhà Jo Cooper ghi lại cho thấy, một người phụ nữ mang theo chiếc ba lô và bước vào nhà từ cổng trước. Vài giây sau, tiếng chó kêu lên và tên trộm chạy ra khỏi ngôi nhà ở Buckingham, Buckinghamshire, Anh.

Video 1 giờ 12 phút trước 1 giờ 12 phút trước Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/len-vao-nha-dan-bat-trom-cho-nguoi-phu-nu-bi-ruot-uoi-tren-pho-va-cai-ket-bat-ngo-741734.html