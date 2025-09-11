Trúng số độc đắc đúng ngày 11/9/2025, 3 con giáp 'ngửa tay hứng vàng', sở hữu khối tài sản 'kếch xù', tha hồ vét sạch tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 11/09/2025 19:45

3 con giáp 'ngửa tay hứng vàng', sở hữu khối tài sản 'kếch xù', tha hồ vét sạch tài lộc của thiên hạ.

Tuổi Sửu

Là con giáp may mắn phát tài, nên người tuổi Sửu sẽ được đón chờ khoảng thời gian tràn đầy tin vui và viên mãn. Thậm chí, bạn được cát tinh dìu dắt để vượt qua những thử thách, khó khăn phải đối mặt. Chỉ cần bạn luôn cố gắng và nghiêm túc thì công việc sẽ phát triển ổn định, đường thăng tiến về chức vụ và tài lộc luôn rộng mở. Đặc biệt, với người làm công ăn lương, bạn được thưởng một khoản hậu hĩnh vì đã không ngại khó, ngại khổ, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong suốt thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, con giáp này dễ dàng nhận được tin vui trong chuyện tình cảm. Nhân duyên vô cùng tốt đẹp, người độc thân có người thầm thương trộm nhớ, nếu cảm thấy mình cũng có tình cảm, hãy chủ động "bật đèn xanh" để nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao. Các cặp đôi luôn biết cách thắt chặt tình cảm để gìn giữ mối quan hệ hiện tại. 

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/9/2025, 3 con giáp 'ngửa tay hứng vàng', sở hữu khối tài sản 'kếch xù', tha hồ vét sạch tài lộc của thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi ngày càng thể hiện được năng lực vững vàng của mình trước mọi vấn đề. Bạn luôn có đủ sự quyết đoán để chiến thắng được những trở ngại bày ra trước mắt, vì thế thành công đến cũng không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên. Với người làm ăn, cuối tuần lại là thời điểm thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh sinh lời và thích hợp để tiến hành việc hợp tác và quản lý. Tài vận cải thiện đáng kể so với tuần trước nhờ năng lực và kỹ năng của bạn.

Về chuyện tình cảm, bạn dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới bằng sự duyên dáng và tự tin của mình, chỉ là có vẻ như bạn không nhận ra điều đó nên vẫn khá rụt rè. Bạn nên tích cực ra ngoài nhiều hơn, biết đâu, bạn sẽ gặp may mắn và tìm thấy nửa kia của mình.

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/9/2025, 3 con giáp 'ngửa tay hứng vàng', sở hữu khối tài sản 'kếch xù', tha hồ vét sạch tài lộc của thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận quý nhân của người tuổi Dậu khá vượng, giúp mọi việc trở nên suôn sẻ và hanh thông hơn trước rất nhiều trong thời gian tới. Con giáp này chỉ cần thực hiện mọi chuyện đúng như kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu của mình. Bạn cũng có thêm sự hăng hái và nhiệt tình để giải quyết công việc một cách hiệu quả hơn. Mọi thứ nếu duy trì được phong độ như hiện tại, bạn chắc chắn có thể tiến xa hơn nữa.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ trở nên vô cùng ngọt ngào, nồng cháy. Đây là khoảng thời gian thích hợp để tuổi Dậu độc thân tìm cho mình một người để thử tìm hiểu hay hẹn hò. Các cặp vợ chồng có thể tranh thủ thời gian này để xoá bỏ hiểu lầm lâu nay.

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/9/2025, 3 con giáp 'ngửa tay hứng vàng', sở hữu khối tài sản 'kếch xù', tha hồ vét sạch tài lộc của thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể muốn gửi tôi 3 tỷ với lý do khiến tôi ngỡ ngàng và sốc nặng

Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể muốn gửi tôi 3 tỷ với lý do khiến tôi ngỡ ngàng và sốc nặng

Tâm sự 34 phút trước
Vợ bất ngờ qua đời, 3 ngày sau tủ lạnh bốc mùi hôi, tôi mở ra thì choáng váng bật khóc nức nở

Vợ bất ngờ qua đời, 3 ngày sau tủ lạnh bốc mùi hôi, tôi mở ra thì choáng váng bật khóc nức nở

Tâm sự 40 phút trước
Lần đầu về nhà người yêu chơi, thấy mẹ anh lao đến làm một hành động khiến tôi điếng người toát mồ hôi

Lần đầu về nhà người yêu chơi, thấy mẹ anh lao đến làm một hành động khiến tôi điếng người toát mồ hôi

Tâm sự 47 phút trước
Đêm tân hôn, bất ngờ nghe tiếng động lạ trong tủ, một ‘thứ’ đổ ào ra khiến vợ chồng tôi hoảng hồn

Đêm tân hôn, bất ngờ nghe tiếng động lạ trong tủ, một ‘thứ’ đổ ào ra khiến vợ chồng tôi hoảng hồn

Tâm sự 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 12/9/2025, 3 con giáp sau sẽ mưu sự dễ thành, phát lộc phát tài, đầu tư mau trúng lớn

Sau ngày mai, thứ Sáu 12/9/2025, 3 con giáp sau sẽ mưu sự dễ thành, phát lộc phát tài, đầu tư mau trúng lớn

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Sao quốc tế 58 phút trước
Vui mừng vì thấy vợ yêu thương con riêng của chồng, khi chạm vào người con tôi mới chết lặng vỡ lẽ

Vui mừng vì thấy vợ yêu thương con riêng của chồng, khi chạm vào người con tôi mới chết lặng vỡ lẽ

Tâm sự 58 phút trước
Đồng ý ly hôn rồi để lại hết tài sản cho vợ con, 1 năm sau tôi bàng hoàng thấy dáng vẻ của cô ấy lúc nửa đêm

Đồng ý ly hôn rồi để lại hết tài sản cho vợ con, 1 năm sau tôi bàng hoàng thấy dáng vẻ của cô ấy lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/9/2025, 3 con giáp 'ngửa tay hứng vàng', sở hữu khối tài sản 'kếch xù', tha hồ vét sạch tài lộc của thiên hạ

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/9/2025, 3 con giáp 'ngửa tay hứng vàng', sở hữu khối tài sản 'kếch xù', tha hồ vét sạch tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 12/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên nhanh chóng, tiền vào như lũ, tình duyên bừng sáng, không thành tỷ phú cũng là đại gia

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 12/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên nhanh chóng, tiền vào như lũ, tình duyên bừng sáng, không thành tỷ phú cũng là đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 12/9/2025, 3 con giáp sau sẽ mưu sự dễ thành, phát lộc phát tài, đầu tư mau trúng lớn

Sau ngày mai, thứ Sáu 12/9/2025, 3 con giáp sau sẽ mưu sự dễ thành, phát lộc phát tài, đầu tư mau trúng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 12/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên nhanh chóng, tiền vào như lũ, tình duyên bừng sáng, không thành tỷ phú cũng là đại gia

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 12/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên nhanh chóng, tiền vào như lũ, tình duyên bừng sáng, không thành tỷ phú cũng là đại gia

Tử vi 2 ngày liên tiếp (13 và 14/9), 3 con giáp đổi đời Phú Quý, công danh phơi phới, Lộc Lá đầy nhà, gia nhập hội đại gia trăm tỷ, mọi điều hanh thông

Tử vi 2 ngày liên tiếp (13 và 14/9), 3 con giáp đổi đời Phú Quý, công danh phơi phới, Lộc Lá đầy nhà, gia nhập hội đại gia trăm tỷ, mọi điều hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Nửa cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp làm ăn cực phát, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, phúc khí vây quanh, chạm tay vào thành công

Nửa cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp làm ăn cực phát, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, phúc khí vây quanh, chạm tay vào thành công

Tử vi 4 ngày liên tiếp (15, 16, 17 và 18/9/2025), 3 con giáp đổi đời Phú Quý, giỏi giang xuất chúng, hỷ sự triền miên, phất lên như vũ bão

Tử vi 4 ngày liên tiếp (15, 16, 17 và 18/9/2025), 3 con giáp đổi đời Phú Quý, giỏi giang xuất chúng, hỷ sự triền miên, phất lên như vũ bão