Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 10/09/2025 16:45

3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ có tài lộc vô cùng dồi dào. Nếu đang ấp ủ kế hoạch nào thì hãy mạnh dạn thực hiện, lợi nhuận thu về sẽ khiến bạn kinh ngạc. Đây cũng là thời điểm mà tuổi Thân đưa ra các quyết định chính xác nên đừng chần chừ gì mà không tận dụng các cơ hội làm giàu. 

Thời gian này, người tuổi Dần cũng sẽ hàn gắn những vết rạn nứt trong mối quan hệ lứa đôi. Cả hai đều chủ động nhận lỗi về mình để gìn giữ tình yêu. Người độc thân nên tích cực tham gia các buổi gặp mặt, giao lưu hơn và cũng sẽ kết bạn với nhiều đối tượng thú vị. Biết đâu trong đó con giáp này sẽ tìm thấy nửa kia phù hợp với mình.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có Thiên Đức chiếu mệnh, tương trợ nên công việc cũng suôn sẻ hơn. Đây là thời điểm để bạn trở nên mạnh dạn thực thi những tham vọng của mình. Do đó, bạn cần giữ vững tinh thần làm việc để không bỏ lỡ cơ hội. Bạn có hỗ trợ trong việc kinh doanh, bạn có cơ hội tiếp xúc với những mối quan hệ triển vọng.

Nếu khoảng thời gian này mà bạn có kế hoạch ký kết hợp đồng, bản mệnh nên tranh thủ tiến hành ngay để tranh thủ vận may trong ngày. Mọi việc được thực hiện cực kì thuận lợi, không gặp khó khăn nào đáng kể. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội làm giàu thì tài vận hanh thông, bạn sẽ có những khoản thu không hề nhỏ.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có Tam Hợp cục độ mệnh, người tuổi Ngọ có một ngày vượng cả tài lẫn tình. Việc kinh doanh buôn bán ở thời điểm này nhờ sự trợ giúp của quý nhân nên suôn sẻ vượt cả mong đợi của bản mệnh. Nhìn khoản lợi nhuận thu về, bạn có đôi chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng suy nghĩ đến việc tích lũy và đầu tư để duy trì tài khí thêm vượng.

Bên cạnh đó, ngũ hành tương sinh cũng giúp các cặp đôi được tận hưởng những giây phút ấm áp bên những người thân yêu của mình. Tình cảm giữa bạn và người ấy ngày càng thắm thiết hơn, gia đình êm ấm chính là động lực để bạn cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Cảnh báo: Hà Nội nguy cơ dông, lốc, sét, mưa đá kèm mưa lớn cục bộ trong 3 giờ tới

Cảnh báo: Hà Nội nguy cơ dông, lốc, sét, mưa đá kèm mưa lớn cục bộ trong 3 giờ tới

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Đan Trường tiết lộ căn bệnh đối mặt nhiều năm, ảnh hưởng đến vũ đạo

Đan Trường tiết lộ căn bệnh đối mặt nhiều năm, ảnh hưởng đến vũ đạo

Hậu trường 1 giờ 20 phút trước
Nga chế tạo thành công vắc-xin ung thư, đạt hiệu quả 100%

Nga chế tạo thành công vắc-xin ung thư, đạt hiệu quả 100%

Sức khỏe 1 giờ 22 phút trước
Vặn ga khi ngồi trên xe máy, bé trai 7 tuổi tử vong

Vặn ga khi ngồi trên xe máy, bé trai 7 tuổi tử vong

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Với phim điện ảnh đầu tay, Thư Kỳ tin tiếng nói nữ giới đang được lắng nghe nhiều hơn

Với phim điện ảnh đầu tay, Thư Kỳ tin tiếng nói nữ giới đang được lắng nghe nhiều hơn

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
Chỉ 2 bước cho da đẹp: Mình đã tìm ra combo sữa rửa mặt và kem chống nắng "chân ái"

Chỉ 2 bước cho da đẹp: Mình đã tìm ra combo sữa rửa mặt và kem chống nắng "chân ái"

Làm đẹp 2 giờ 2 phút trước
Lên tiếng vụ 'resort 22.000 ha' ở Nha Trang, ‘đại gia Cần Thơ’ Ngân Collagen tiếp tục bị khui 'nói dối'

Lên tiếng vụ 'resort 22.000 ha' ở Nha Trang, ‘đại gia Cần Thơ’ Ngân Collagen tiếp tục bị khui 'nói dối'

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Ngứa mắt suốt 3 năm, người phụ nữ tá hỏa phát hiện rận làm tổ ở mi mắt

Ngứa mắt suốt 3 năm, người phụ nữ tá hỏa phát hiện rận làm tổ ở mi mắt

Sức khỏe 2 giờ 16 phút trước
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi 80 triệu đồng mua 600 vé "Mưa đỏ" tặng cựu chiến binh

Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi 80 triệu đồng mua 600 vé "Mưa đỏ" tặng cựu chiến binh

Xã hội 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/9/2025, 3 con giáp này tăng cao thu nhập, Đại Phú Đại Quý, có lộc siêu to khổng lồ, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/9/2025, 3 con giáp này tăng cao thu nhập, Đại Phú Đại Quý, có lộc siêu to khổng lồ, giàu sang Phú Quý hơn người

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch, 3 con giáp vận may bùng nổ, tiền tài dư dả, Phú Quý đầy nhà, sống trong hạnh phúc viên mãn

Những ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch, 3 con giáp vận may bùng nổ, tiền tài dư dả, Phú Quý đầy nhà, sống trong hạnh phúc viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Tinh hoa hội tụ vào 15 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp ngày càng giàu có, tiền đếm không xuể, bội thu lộc khủng, tương lai huy hoàng

Tinh hoa hội tụ vào 15 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp ngày càng giàu có, tiền đếm không xuể, bội thu lộc khủng, tương lai huy hoàng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/9-12/9), quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/9-12/9), quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Chúc mừng 3 con giáp được sao tốt soi chiếu trong thứ 4, thứ 5 này nên số hưởng giàu to, sự nghiệp tiến xa, VẠN SỰ NHƯ Ý, mọi điều hanh thông

Chúc mừng 3 con giáp được sao tốt soi chiếu trong thứ 4, thứ 5 này nên số hưởng giàu to, sự nghiệp tiến xa, VẠN SỰ NHƯ Ý, mọi điều hanh thông

Trong vòng 2 tuần cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp có tiền đồ rực rỡ, trải thảm đón Quý Nhân, giàu có hiển vinh, hưởng trọn tinh hoa

Trong vòng 2 tuần cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp có tiền đồ rực rỡ, trải thảm đón Quý Nhân, giàu có hiển vinh, hưởng trọn tinh hoa