Do mưa lớn, tòa nhà 3 tầng đổ sập xuống sông và bị nước lũ cuốn trôi đã có 3 người mất tích

Đoạn clip ghi lại cho thấy, một ngôi nhà 3 tầng đổ sập xuống sông Badung ở Denpasar, Bali, Indonesia vào ngày 10/9. Một đám bụi và mảnh vỡ bao trùm khu vực khi nước lũ cuốn trôi ngôi nhà. Truyền thông địa phương đưa tin rằng ít nhất 3 cư dân đã mất tích sau vụ việc.
Video 1 giờ 3 phút trước

Ái My | Theo Phụ nữ sức khỏe

