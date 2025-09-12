Phát hiện rắn hổ mang bò vào nhà, gia đình sợ hãi tự nhốt mình trong phòng suốt 2 ngày và cái kết

Một con rắn hổ mang đã bò vào nhà của một gia đình ở Noida, Ấn Độ và ẩn náu bên trong đèn trần trang trí. Trong quá trình giải cứu, gia đình hoảng loạn đã tự nhốt mình trong các phòng trên lầu và trông chờ vào nguồn thực phẩm được cung cấp từ bên ngoài trong 2 ngày.
Video 3 giờ 7 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

