Xe buýt bất ngờ đâm vào xe bồn rồi lao xuống mương khiến 4 người tử vong, 10 người bị thương

Cảnh sát cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt mất lái đâm vào xe bồn chở nước và lật nhào ở Lucknow, Ấn Độ vào ngày 11/9. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ.

Video 1 giờ 8 phút trước 1 giờ 8 phút trước Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-buyt-bat-ngo-am-vao-xe-bon-roi-lao-xuong-muong-khien-4-nguoi-tu-vong-10-nguoi-bi-thuong-741822.html