Trúng số độc đắc đúng 2 ngày cuối tuần (13/9-14/9), Chính Tài giúp tuổi Thân sớm nhận ra đâu là con đường kiếm tiền mà bạn nên nỗ lực tuân theo và làm đến cùng. Động lực tốt cũng giúp bạn duy trì sự kiên trì của mình dễ dàng hơn.

Khi có tiền bạc đảm bảo cuộc sống, bản mệnh cũng cảm thấy tự tin hơn, nhất là trong ngày cuối tuần có thể mua đồ ăn ngon cho cách thành viên gia đình, cùng họ tham gia những cuộc vui chơi, giải trí mà không phải lo lắng quá nhiều. Ngũ hành tương sinh cho thấy những gì đang diễn ra càng giúp bản mệnh nhìn nhận lại cuộc sống một cách sáng suốt hơn. Điều này khiến bạn sợ phải mất đi những người mình yêu thương hay tệ hơn là bị ai đó hãm hại mình. Có thể nói, bạn bè và những người xung quanh đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của bạn.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày cuối tuần (13/9-14/9), cục diện Lục Hợp mang lại sự hòa hợp và bình an cho con giáp tuổi Tỵ, nhờ thế mà bạn có thể thấu tỏ nhiều việc. Bạn dễ dàng nhận được sự thông cảm và ủng hộ của người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài sẽ truyền cảm hứng để tuổi Tỵ tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới cho bản thân. Nếu đang phân vân trước một dự án tiềm năng, bạn nên nghiêm túc dành thời gian nghiên cứu và đưa ra quyết định trong tuần này. Đồng thời, bạn cũng sẽ có động lực tìm một nguồn thu nhập mới để hỗ trợ cho kế hoạch sắp tới.



Hỏa - Kim xung khắc cho thấy những áp lực tình cảm rất có sức nặng với bản mệnh vì thế, hãy lưu ý đến những cảm xúc từ trái tim. Bạn cũng nên thận trọng với những lựa chọn của mình, liên quan đến môi trường, gia đình, do giữa bạn và mọi người có thể nảy sinh những khác biệt về quan điểm, ý kiến.

Con giáp tuổi Mão

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày cuối tuần (13/9-14/9), người tuổi Mão gặp nhiều may mắn nên thu hoạch không ít thành quả đáng kể trong công việc, tài lộc khá dồi dào. Con giáp này có quý nhân dẫn đường chỉ lối nên chớp được cơ hội kiếm tiền, lợi nhuận đổ về túi, không phải lo chuyện túng thiếu.

Ảnh minh họa: Internet

Đường công danh sự nghiệp cũng rất rộng mở. Mọi khó khăn đều được giải quyết triệt để nhờ chính sự năng nổ và nhiệt huyết của bạn. Con giáp này khá linh hoạt và giỏi thích nghi, nên có thể phát triển ở nhiều lĩnh vực khác nhau, giành được sự tín nhiệm của cả đồng nghiệp, cấp trên và đối tác.

Tuy nhiên vì ngũ hành Mộc Thổ tương xung nên nhân duyên có phần ảm đạm. Các cặp đôi dù vẫn còn tình cảm với nhau nhưng khoảng cách cứ ngày càng lớn dần vì vẫn có những điều bất lợi ngăn cách hai người, lời nói cũng như lời hứa, ước hẹn chẳng bao giờ hoàn thành như mong đợi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!