Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 13-14/9), 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền vào như nước, làm gì cũng thuận lợi, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 13-14/9), người tuổi Thìn nhớ rằng những hành động mình đã gây ra rồi thì khó mà có thể sửa chữa được. Thiên Quan có thể khiến tâm trí bạn rối bời nhưng đừng vì thế mà gây ra đổ vỡ trong mối quan hệ với đồng nghiệp hay đối tác.

Nhờ có Tam Hợp mà khía cạnh tình cảm của bản mệnh có cơ hội thăng hoa, đây là thời điểm nên dành thời gian nhiều hơn cho nửa kia sau quãng thời gian bận rộn. Trong khi đó, người độc thân sẽ phát sinh tình cảm với đối tượng bạn không ngờ tới. Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe ổn định, tinh thần vui tươi. Nhìn chung bạn cảm thấy hài lòng với cơ thể của mình, không còn đi so sánh bản thân với người khác.

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 13-14/9), Lục Hợp chỉ dẫn cho con giáp tuổi Mão khéo léo hơn trong việc ứng xử, điều chỉnh mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Bạn cũng cảm nhận rõ sức mạnh của bản thân khi được nhiều người hỗ trợ xung quanh mình. Bạn có biết mình là con giáp dễ phân tâm vì yêu, cứ yêu vào là như người trên mây trên gió.

Ảnh minh họa: Internet

Kể cả mọi việc đang rất ổn thì một chút thay đổi cũng không có vấn đề gì quá căng thẳng đâu con giáp tuổi Mão nhé, nhất là khi có Chính Ấn tương trợ. Bạn có thể làm mới đời sống của mình một chút bằng việc thêm thắt các ý tưởng hay, các kế hoạch mới mẻ, nhờ thế mỗi phút giây đi qua thêm phần ý nghĩa.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 13-14/9), nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Hợi làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, mở rộng mạng lưới khách hàng, giúp bạn bước khỏi khó khăn và cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho con giáp này. Nếu có điều gì khiến bản mệnh khó xử, hãy trò chuyện với đối phương, rất có thể người ấy sẽ giúp con giáp này đưa ra được phương pháp giải quyết vấn đề thích hợp.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!