Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 13-14/9), 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền vào như nước, làm gì cũng thuận lợi, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 11/09/2025 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền vào như nước, làm gì cũng thuận lợi, cuộc đời Phú Quý giàu sang trong 2 ngày cuối tuần ( 13-14/9) này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 13-14/9), người tuổi Thìn nhớ rằng những hành động mình đã gây ra rồi thì khó mà có thể sửa chữa được. Thiên Quan có thể khiến tâm trí bạn rối bời nhưng đừng vì thế mà gây ra đổ vỡ trong mối quan hệ với đồng nghiệp hay đối tác.

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 13-14/9), 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền vào như nước, làm gì cũng thuận lợi, cuộc đời Phú Quý giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Tam Hợp mà khía cạnh tình cảm của bản mệnh có cơ hội thăng hoa, đây là thời điểm nên dành thời gian nhiều hơn cho nửa kia sau quãng thời gian bận rộn. Trong khi đó, người độc thân sẽ phát sinh tình cảm với đối tượng bạn không ngờ tới. Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe ổn định, tinh thần vui tươi. Nhìn chung bạn cảm thấy hài lòng với cơ thể của mình, không còn đi so sánh bản thân với người khác.

Con giáp tuổi Mão 

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 13-14/9), Lục Hợp chỉ dẫn cho con giáp tuổi Mão khéo léo hơn trong việc ứng xử, điều chỉnh mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Bạn cũng cảm nhận rõ sức mạnh của bản thân khi được nhiều người hỗ trợ xung quanh mình. Bạn có biết mình là con giáp dễ phân tâm vì yêu, cứ yêu vào là như người trên mây trên gió. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 13-14/9), 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền vào như nước, làm gì cũng thuận lợi, cuộc đời Phú Quý giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Kể cả mọi việc đang rất ổn thì một chút thay đổi cũng không có vấn đề gì quá căng thẳng đâu con giáp tuổi Mão nhé, nhất là khi có Chính Ấn tương trợ. Bạn có thể làm mới đời sống của mình một chút bằng việc thêm thắt các ý tưởng hay, các kế hoạch mới mẻ, nhờ thế mỗi phút giây đi qua thêm phần ý nghĩa.

Con giáp tuổi Hợi 

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 13-14/9), nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Hợi làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, mở rộng mạng lưới khách hàng, giúp bạn bước khỏi khó khăn và cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 13-14/9), 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền vào như nước, làm gì cũng thuận lợi, cuộc đời Phú Quý giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

May mắn nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho con giáp này. Nếu có điều gì khiến bản mệnh khó xử, hãy trò chuyện với đối phương, rất có thể người ấy sẽ giúp con giáp này đưa ra được phương pháp giải quyết vấn đề thích hợp.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Những ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch, 3 con giáp vận may bùng nổ, tiền tài dư dả, Phú Quý đầy nhà, sống trong hạnh phúc viên mãn

Những ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch, 3 con giáp vận may bùng nổ, tiền tài dư dả, Phú Quý đầy nhà, sống trong hạnh phúc viên mãn

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận may bùng nổ, tiền tài dư dả, Phú Quý đầy nhà, sống trong hạnh phúc viên mãn trong những ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Hoàng Cảnh Du bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai

Hoàng Cảnh Du bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai

Sao quốc tế 34 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 13-14/9), 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền vào như nước, làm gì cũng thuận lợi, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 13-14/9), 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền vào như nước, làm gì cũng thuận lợi, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Nước cam có tác dụng gì? Có nên uống nước cam nguyên chất 100% mỗi ngày

Nước cam có tác dụng gì? Có nên uống nước cam nguyên chất 100% mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Giang Tổ Bình lo sợ bị tung clip quay lén, công khai loạt tin nhắn bị bạn trai cũ lăng mạ và hăm dọa

Giang Tổ Bình lo sợ bị tung clip quay lén, công khai loạt tin nhắn bị bạn trai cũ lăng mạ và hăm dọa

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Bước qua tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hỉ sự ngập tràn, trăm sự như ý, vạn sự hanh thông, nắm tiền bạc tỷ, mọi điều viên mãn

Bước qua tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hỉ sự ngập tràn, trăm sự như ý, vạn sự hanh thông, nắm tiền bạc tỷ, mọi điều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đau xé lòng lời hứa của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường

Đau xé lòng lời hứa của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (11/9-12/9), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (11/9-12/9), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Review sữa rửa mặt đa năng sạch sâu SR Clover: "Chân ái" làm sạch và tẩy trang cho nàng bận rộn!

Review sữa rửa mặt đa năng sạch sâu SR Clover: "Chân ái" làm sạch và tẩy trang cho nàng bận rộn!

Làm đẹp 2 giờ 12 phút trước
Bé gái 10 tuổi nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt chuột dạng siro

Bé gái 10 tuổi nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt chuột dạng siro

Đời sống 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Tử vi thứ Sáu 12/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Sáu 12/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Lời khai bất ngờ của bà chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Lời khai bất ngờ của bà chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hỉ sự ngập tràn, trăm sự như ý, vạn sự hanh thông, nắm tiền bạc tỷ, mọi điều viên mãn

Bước qua tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hỉ sự ngập tràn, trăm sự như ý, vạn sự hanh thông, nắm tiền bạc tỷ, mọi điều viên mãn

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (11/9-12/9), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (11/9-12/9), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Qua 00h đêm nay (11/9/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, không thành tỷ phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC TRỜI

Qua 00h đêm nay (11/9/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, không thành tỷ phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC TRỜI

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 11/9/2025, vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', vén hết tài lộc thiên hạ, sắm vàng chuẩn bị đón năm mới

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 11/9/2025, vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', vén hết tài lộc thiên hạ, sắm vàng chuẩn bị đón năm mới

Tử vi 3 ngày cuối tuần, thứ 6, 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp may mắn bậc nhất, hưởng trọn Lộc Trời, tài chính lên như diều gặp gió

Tử vi 3 ngày cuối tuần, thứ 6, 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp may mắn bậc nhất, hưởng trọn Lộc Trời, tài chính lên như diều gặp gió

3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ sau ngày 11/9/2025

3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ sau ngày 11/9/2025